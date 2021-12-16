https://sputnik-georgia.ru/20211216/poltonny-myasa-neizvestnogo-proiskhozhdeniya-izyali-na-vostoke-gruzii-262904698.html
Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии
Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии
Национальное агентство продовольствия продолжает инспектирование бизнес-объектов и поверять качество продукции 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T12:31+0400
2021-12-16T12:31+0400
2021-12-16T12:32+0400
новости
грузия
кахети
национальное агентство продовольствия грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23925/27/239252721_0:20:1001:583_1920x0_80_0_0_ce536c7730c8c5c47929ad2e61fa5285.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Более полутонны мяса неизвестного происхождения изъято в Кахети (Восточная Грузия), сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.В частности, по информации агентства, в ходе очередной проверки в Телави и Сигнахи изъято 515 кг мяса сомнительного качества.Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов>>Всего было проверено 35 объектов. На 14 объектах были выявлены критические несоответствия, из-за которых бизнес-операторы (индивидуальные предприниматели) были оштрафованы и процесс работы приостановлен. Четыре предпринимателя были оштрафованы за отсутствие регистрации в реестре хозяйственной деятельности и реализацию просроченного мяса.В целях защиты здоровья и интересов населения Национальное продовольственное агентство ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии.Информацию о нарушении потребители могут сообщить, позвонив на горячую линию – 1501 .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23925/27/239252721_80:0:883:602_1920x0_80_0_0_b5043652c8cbc96d7735b49e1c841add.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, кахети, национальное агентство продовольствия грузии
Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии
12:31 16.12.2021 (обновлено: 12:32 16.12.2021)
Национальное агентство продовольствия продолжает инспектирование бизнес-объектов и поверять качество продукции
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
Более полутонны мяса неизвестного происхождения изъято в Кахети (Восточная Грузия), сообщает
Национальное агентство продовольствия Грузии.
В частности, по информации агентства, в ходе очередной проверки в Телави и Сигнахи изъято 515 кг мяса сомнительного качества.
Всего было проверено 35 объектов. На 14 объектах были выявлены критические несоответствия, из-за которых бизнес-операторы (индивидуальные предприниматели) были оштрафованы и процесс работы приостановлен. Четыре предпринимателя были оштрафованы за отсутствие регистрации в реестре хозяйственной деятельности и реализацию просроченного мяса.
В целях защиты здоровья и интересов населения Национальное продовольственное агентство ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии.
Информацию о нарушении потребители могут сообщить, позвонив на горячую линию – 1501 .
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.