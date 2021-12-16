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Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии

Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии

Национальное агентство продовольствия продолжает инспектирование бизнес-объектов и поверять качество продукции 16.12.2021, Sputnik Грузия

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грузия

кахети

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Более полутонны мяса неизвестного происхождения изъято в Кахети (Восточная Грузия), сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.В частности, по информации агентства, в ходе очередной проверки в Телави и Сигнахи изъято 515 кг мяса сомнительного качества.Что мы едим? В Грузии уничтожили 220 килограммов мясопродуктов>>Всего было проверено 35 объектов. На 14 объектах были выявлены критические несоответствия, из-за которых бизнес-операторы (индивидуальные предприниматели) были оштрафованы и процесс работы приостановлен. Четыре предпринимателя были оштрафованы за отсутствие регистрации в реестре хозяйственной деятельности и реализацию просроченного мяса.В целях защиты здоровья и интересов населения Национальное продовольственное агентство ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии.Информацию о нарушении потребители могут сообщить, позвонив на горячую линию – 1501 .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, кахети, национальное агентство продовольствия грузии