https://sputnik-georgia.ru/20211216/prigovor-nad-bankirami-khazaradze-i-dzhaparidze-perenesen-na-mesyats-262916090.html
Приговор банкирам Хазарадзе и Джапаридзе вынесут через месяц
Приговор банкирам Хазарадзе и Джапаридзе вынесут через месяц
Прокуроры попросили у суда время на подготовку заключительного выступления 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T16:46+0400
2021-12-16T16:46+0400
2021-12-16T16:54+0400
новости
грузия
мамука хазарадзе
нино ломджария
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Последнее заседание первой инстанции суда по делу об отмывании 17 миллионов долларов лидерам партии "Лело для Грузии" и банкирам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмену Авто Церетели отложено до 11 января.Решение отложить рассмотрение дела принял судья Георгий Аревадзе на основании ходатайства прокуроров.После заключительного слова адвокатов, длившегося почти три часа, прокуроры попросили несколько дней на подготовку. Из-за приближающихся новогодних праздников было принято решение провести заседание 11 января.Это заседание откроется заключительным словом прокуроров, после чего судья удалится на обсуждение. Как заявил сам судья, из-за большого объема дела в 32 тома ему понадобится время на вынесение решения.Как заявил Хазарадзе, само ходатайство прокуратуры ему кажется странным.Хазарадзе отметил, что дело сфальсифицировано из-за порта Анаклия, который на момент предъявления обвинения строила компания, принадлежащая его банку.О том, что в деле нет оснований обвинять банкиров в отмывании денег, заявила и Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая выступила в деле как друг суда и представила свое заключение.В политическом контексте дела уверены и другие лидеры оппозиции, которые вместе со сторонниками ждали приговора Хазарадзе и Джапаридзе.Детали делаХазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Согласно материалам дела, TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд, и не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211206/my-nikogo-ne-obmanyvali---osnovatel-tbc-bank-khazaradze-dal-pokazaniya-v-sude-262638181.html
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новости, грузия, мамука хазарадзе, нино ломджария
Приговор банкирам Хазарадзе и Джапаридзе вынесут через месяц
16:46 16.12.2021 (обновлено: 16:54 16.12.2021)
Прокуроры попросили у суда время на подготовку заключительного выступления
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Последнее заседание первой инстанции суда по делу об отмывании 17 миллионов долларов лидерам партии "Лело для Грузии" и банкирам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмену Авто Церетели отложено до 11 января.
Решение отложить рассмотрение дела принял судья Георгий Аревадзе на основании ходатайства прокуроров.
После заключительного слова адвокатов, длившегося почти три часа, прокуроры попросили несколько дней на подготовку. Из-за приближающихся новогодних праздников было принято решение провести заседание 11 января.
Это заседание откроется заключительным словом прокуроров, после чего судья удалится на обсуждение. Как заявил сам судья, из-за большого объема дела в 32 тома ему понадобится время на вынесение решения.
Как заявил Хазарадзе, само ходатайство прокуратуры ему кажется странным.
"Очень странно, когда после того, как наши адвокаты очень детально и понятными словами привели свои аргументы, а мы сделали специально понятным языком, чтобы никто не обвинил нас в казуистике из-за юридических терминов, прокурорам на подготовку реплик понадобилось несколько дней", - заявил Хазарадзе после завершения заседании.
Хазарадзе отметил, что дело сфальсифицировано из-за порта Анаклия, который на момент предъявления обвинения строила компания, принадлежащая его банку.
О том, что в деле нет оснований обвинять банкиров в отмывании денег, заявила и Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая выступила в деле как друг суда и представила свое заключение.
В политическом контексте дела уверены и другие лидеры оппозиции, которые вместе со сторонниками ждали приговора Хазарадзе и Джапаридзе.
Детали дела
Хазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
Согласно материалам дела, TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд, и не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.
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