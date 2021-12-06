https://sputnik-georgia.ru/20211206/my-nikogo-ne-obmanyvali---osnovatel-tbc-bank-khazaradze-dal-pokazaniya-v-sude-262638181.html

"Мы никого не обманывали" - основатель TBC Bank Хазарадзе дал показания в суде

"Мы никого не обманывали" - основатель TBC Bank Хазарадзе дал показания в суде

Хазарадзе заявил, что спорные банковские операции были осуществлены из-за сложностей у TBC Bank 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T20:58+0400

2021-12-06T20:58+0400

2021-12-06T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Основатель крупнейшего банка в Грузии TBC Bank, ныне лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе впервые за три года предстал перед судом по делу об отмывании денег.По делу, помимо Хазарадзе, проходят его партнер, ныне депутат парламента Грузии Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели, все они находятся на свободе под залог. Заседание в Тбилисском городском суде длилось шесть часов, в течение которых Хазарадзе отвечал на вопросы защиты и обвинения.Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия Хазарадзе и Джапаридзе>>Незадолго до начала заседания банкир сделал комментарии для прессы. "Конечно, я не говорю, что никогда не совершал ошибок. Но ни я, ни Бадри Джапаридзе никогда не обманывали государство, бюджет, наших партнеров, наших вкладчиков и членов нашей команды... Это политически мотивированное и сшитое дело", - сказал Хазарадзе.Он утверждает, что никаких незаконных доходов не получал ни он, ни Джапаридзе."Скажу больше, не было никакого отмывания, то есть никакие "черные деньги" в систему не попадали, так как сумма не покидала банковскую систему", - отметил Хазарадзе.Детали делаСогласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит на сумму 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс, говорится в материалах дела. TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд". Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" недвижимость.Позиция ХазарадзеСудебный процесс проходил достаточно шумно. Хазарадзе не раз вступал в перепалку с прокурором. Банкир обвинял прокурора в некомпетентности, а суд в исполнении политических заказов.Что касается банковских операций, которыми заинтересовалось следствие, Хазарадзе заявил, что не совершал ничего незаконного. По его словам, это была вынужденная мера, так как банк в 2007 году, то есть при прежней власти, оказался в безвыходном положении. Выдержки из выступления банкира обнародовал Первый канал. Сложности у TBC Bank начались после того, как Национальный банк Грузии выявил нарушение достаточности капитала. Достаточности (адекватность) капитала отражает общую оценку надежности банка, степень его подверженности риску."Всегда есть разумные сроки, и всегда говорят, что у вас есть шесть месяцев, чтобы урегулировать момент достаточности капитала", - сказал Хазарадзе.В то время, в 2007 году, капитал TBC составлял 100 миллионов долларов, а Хазарадзе и Джапаридзе были крупнейшими акционерами, владели 80% акций. Еще 10% было у Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation) и 10% у Государственного банка развития Германии.Чтобы спасти ситуацию, банкиры в срочном порядке начали искать инвестора.Министр прокомментировала арест счетов основателя TBC Bank Хазарадзе>>"Были указания, что надо продать банк, передать кому-то другому. Политическую часть я отложу в сторону. В то время было тяжело. С одной стороны, что-то делалось, с другой - всем ясно, что делать что-то было сложно. Поэтому мы начали искать инвестора, так как у нас не было денег, чтобы увеличить (капитал - ред.) на 100 миллионов. Мы начали ездить по миру. На тот момент банк остановился, не мог расти, и время работало против нас. Все просьбы дать нам время не принесли результатов", - сказал Хазарадзе.Потенциального инвестора найти удалось, им оказался банк "Леуми" - один из старейших и крупнейших коммерческих банков Израиля, но сделка сорвалась.В результате "Леуми" подал в Лондонский международный арбитражный суд на TBC."Здесь и сейчас я могу смело сказать, что стояла задача, чтобы мы продали банк, но не так напрямую через государственную линию рэкета, а очень приукрашено, но мы не сдались", - сказал Хазарадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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https://sputnik-georgia.ru/20191017/Skhema-otmyvaniya-deneg-cherez-TBC-Bank-suschestvovala-podtverdili-zarubezhnye-konsultanty-246773854.html

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