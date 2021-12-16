https://sputnik-georgia.ru/20211216/sakrebulo-chkhorotsku-vnov-ostalos-bez-predsedatelya-262920553.html

Сакребуло Чхороцку вновь осталось без председателя

Сакребуло Чхороцку вновь осталось без председателя

Ни одна партия в сакребуло муниципалитета не имеет большинства, в связи с чем главу совета избрать не удается 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. В сакребуло (совещательный орган муниципалитета) района Чхороцку вновь не смогли избрать председателя – заседание перенесли на неопределенный срок, передали местные СМИ.Кандидатуру от правящей партии "Грузинская мечта" Джумбера Изория поддержали лишь 12 депутатов, а семь бюллетеней были аннулированы, поскольку в них кандидат был перечеркнут. В тайном голосовании принимали участие 12 депутатов от "Грузинской мечты" и семь членов партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". В голосовании не участвовали остальные восемь оппозиционных депутатов.После того, как Изория не смог набрать необходимое количество (14) для его избрания на должность главы сакребуло, представители партии Гахария заявили, что готовы представить на голосование своего кандидата - Шота Цурцумия.На заседании объявили перерыв. Спустя два часа в зал вернулись только депутаты от партии "Для Грузии". В результате заседание объявили закрытым из-за отсутствия кворума. Когда еще соберутся депутаты, пока неизвестно. Всего в сакребуло Чхороцку 27 депутатов, из них 15 от оппозиции (по семь депутатов у "Единого национального движения" и партии "За Грузию" и один - у "Лело").Муниципалитет Чхороцху - район расположенный в регионе Самегрело на западе Грузии в 325 километрах от Тбилиси. Население района - 21,9 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/oppozitsiya-shturmovala-zdanie-sakrebulo-kobuleti-262853198.html

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