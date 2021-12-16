https://sputnik-georgia.ru/20211216/sbornaya-gruzii-po-futbolu-uznala-sopernikov-po-lige-natsiy-uefa-262925451.html
Сборная Грузии по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА
Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T22:53+0400
2021-12-16T22:53+0400
2021-12-16T23:33+0400
спорт
новости
грузия
футбол
сборная грузии по футболу
лига наций уефа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23531/73/235317309_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_af62c77ead65e0d07a7d9ce0b61430c6.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. В третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА (сезон 2022/2023) сборная Грузии сыграет в одной группе с командами Болгарии, Северной Македонии и Гибралтара. Жеребьевка турнира состоялась в швейцарском Ньоне.Подопечные Вилли Саньоля сыграют в группе четыре "С4" дивизиона "С".Необходимо отметить необычный календарь нынешнего розыгрыша турнира. Два первых игровых дня состоятся со 2 по 8 июня; третий и четвертый туры также пройдут в июне – с 8 по 14 число; а два заключительных матча групповой стадии запланированы на конец сентября – с 22 по 27 число.Как и в предыдущих розыгрышах Лиги наций УЕФА, победители каждого квартета получат повышение по дивизиону. То есть если в своей группе сборная Грузии займет первое место, то следующий турнир наша команда начнет в дивизионе "В".Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре прошлого года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.Результаты жеребьевки в дивизионе "С":Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-match-protiv-uzbekistana-byl-ne-luchshim-262106531.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23531/73/235317309_98:0:3058:2220_1920x0_80_0_0_277385d99a3faee8aec8e807e98fa43d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА
22:53 16.12.2021 (обновлено: 23:33 16.12.2021)
Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik.
В третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА (сезон 2022/2023) сборная Грузии сыграет в одной группе с командами Болгарии, Северной Македонии и Гибралтара. Жеребьевка
турнира состоялась в швейцарском Ньоне.
Подопечные Вилли Саньоля сыграют в группе четыре "С4" дивизиона "С".
Необходимо отметить необычный календарь нынешнего розыгрыша турнира. Два первых игровых дня состоятся со 2 по 8 июня; третий и четвертый туры также пройдут в июне – с 8 по 14 число; а два заключительных матча групповой стадии запланированы на конец сентября – с 22 по 27 число.
Как и в предыдущих розыгрышах Лиги наций УЕФА, победители каждого квартета получат повышение по дивизиону. То есть если в своей группе сборная Грузии займет первое место, то следующий турнир наша команда начнет в дивизионе "В".
Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре прошлого года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.
Результаты жеребьевки в дивизионе "С":
группа "С1" - Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова
группа "С2" - Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр или Эстония
группа "С3" - Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан или Молдова
группа "С4" - Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.