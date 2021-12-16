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Тбилисские власти продлят программу помощи бизнесу: что ждет предпринимателей?
Тбилисские власти продлят программу помощи бизнесу: что ждет предпринимателей?
Городские власти Тбилиси намерены продолжить программу помощи бизнесу 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T16:31+0400
2021-12-16T16:31+0400
экономика
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Сакребуло Тбилиси на текущей неделе рассмотри программу поддержки бизнеса, в рамках которой до 700 представителей малого и среднего бизнеса будут освобождены от оплаты аренды за помещения и участки, принадлежащие мэрии.Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в четверг, арендаторы смогут пользоваться различными льготами, в том числе будут освобождены от арендной платы за 2020-2021 год.Кроме того, по словам мэра, будут восстановлены просроченные аренды, списаны санкции и штрафы."Также в виде одноразовой помощи туристическим объектам будет задействована ваучерная программа освобождения от сборов", – отметил Каладзе.Ранее вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности, они сэкономят 800 тысяч лари.Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.Кроме того, с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/ministr-finansov-gruzii-rasskazal-o-novykh-pravilakh-dlya-igornogo-biznesa-262461747.html
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экономика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

Тбилисские власти продлят программу помощи бизнесу: что ждет предпринимателей?

16:31 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКаха Каладзе - баннер на штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта"
Каха Каладзе - баннер на штаб-квартире правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Городские власти Тбилиси намерены продолжить программу помощи бизнесу
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Сакребуло Тбилиси на текущей неделе рассмотри программу поддержки бизнеса, в рамках которой до 700 представителей малого и среднего бизнеса будут освобождены от оплаты аренды за помещения и участки, принадлежащие мэрии.
Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в четверг, арендаторы смогут пользоваться различными льготами, в том числе будут освобождены от арендной платы за 2020-2021 год.

"Последние два года мы поддерживаем бизнес-субъекты, которые пострадали от пандемии. В основном это арендаторы муниципалитета и муниципальных компаний, которым предоставлены различные льготы. В частности, в качестве арендного срока добавится пропущенный двухлетний период", – заявил Каладзе.

Кроме того, по словам мэра, будут восстановлены просроченные аренды, списаны санкции и штрафы.
"Также в виде одноразовой помощи туристическим объектам будет задействована ваучерная программа освобождения от сборов", – отметил Каладзе.
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Ранее вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности, они сэкономят 800 тысяч лари.
Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.
Кроме того, с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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