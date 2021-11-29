https://sputnik-georgia.ru/20211129/ministr-finansov-gruzii-rasskazal-o-novykh-pravilakh-dlya-igornogo-biznesa-262461747.html
Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса
Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса
Проект поправок в законодательство уже подготовлен, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T20:38+0400
2021-11-29T20:38+0400
2021-11-29T20:53+0400
экономика
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министерство финансов грузии
игорный бизнес в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Грузии вводится новый механизм налогообложения игорного бизнеса, по которому разница между полученными ставками и выплаченными выигрышами (GGR) будет облагаться 10% налогом, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге.Инициатива ужесточить правила работы онлайн-казино в Грузии принадлежит премьер-министру Ираклию Гарибашвили. На первом этапе в стране планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры >>По поручению премьера, проект поправок о новых механизмах налогообложения для онлайн-казино подготовило министерство финансов.При этом гражданам Грузии до 25 лет запретят как онлайн-игры, так и т.н. "наземные казино". Ограничение по возрасту не распространяется на иностранных граждан.Кроме того, азартные игры будут запрещены для ряда категорий граждан:По решению ведомства, круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до одного миллиона совершеннолетних граждан.Как отметил глава Минфина, организаторы азартных игр будут обязаны переводить сумму выигрыша игроку только на личный счет или отдавать деньги только лицу, зарегистрированному в качестве игрока.Запрещается переводить деньги от одного игрока к другому, что существенно ограничит возможность играть с использованием чужого аккаунта. Правила внесения и снятия денег с игрового счета, а также правила регистрации в качестве игрока будут регулироваться подзаконным актом.Кроме того, новые правила запрещают всю телевизионную рекламу игорного бизнеса, а также наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских сайтах. Операторы игорного бизнеса смогут лишь оформлять спонсорские соглашения.Согласно новым правилам, провайдеру налоговых услуг будет запрещено устанавливать отношения с иностранными игорными компаниями для обеспечения платежей в их пользу. Также провайдер налоговых услуг будет обязан не разрешать оплату с помощью выданной им налоговой карты в пользу иностранной компании игорного бизнеса.Проект поправок к соответствующему закону подготовлен на законодательном уровне, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием.Общественная организация довольна инициативой премьера Грузии о запрете онлайн-казино >>Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. Также, по закону, вход людей младше 21 года запрещается в казино и азартные клубы, а людям младше 18 лет нельзя играть в салонах игральных аппаратов. Несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться и в онлайн-казино. Но на деле, конечно же, он может сделать это, используя личный номер другого человека.Власти, естественно, понимают, насколько остра эта проблема для населения. Но до сих пор все попытки ужесточить законодательство провалились.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, казино, министерство финансов грузии, игорный бизнес в грузии
Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса
20:38 29.11.2021 (обновлено: 20:53 29.11.2021)
Проект поправок в законодательство уже подготовлен, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Грузии вводится новый механизм налогообложения игорного бизнеса, по которому разница между полученными ставками и выплаченными выигрышами (GGR) будет облагаться 10% налогом, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге.
Инициатива ужесточить правила работы онлайн-казино в Грузии принадлежит премьер-министру Ираклию Гарибашвили. На первом этапе в стране планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.
По поручению премьера, проект поправок о новых механизмах налогообложения для онлайн-казино подготовило министерство финансов.
"Это общепринятая практика налогообложения этого сектора. Кроме того, полученная прибыль будет облагаться 2% налогом при выводе средств. В целом отраслевые налоги увеличатся на 65-70%", - заявил Хуцишвили.
При этом гражданам Грузии до 25 лет запретят как онлайн-игры, так и т.н. "наземные казино". Ограничение по возрасту не распространяется на иностранных граждан.
Кроме того, азартные игры будут запрещены для ряда категорий граждан:
социально незащищенных лиц, получающих госпособие;
государственных служащих;
лиц, которые обратятся к службе доходов с требованием о применении механизма самоограничения;
лиц, которые попадут в т. н. черный список на основании решения суда по требованию членов семьи.
По решению ведомства, круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до одного миллиона совершеннолетних граждан.
Как отметил глава Минфина, организаторы азартных игр будут обязаны переводить сумму выигрыша игроку только на личный счет или отдавать деньги только лицу, зарегистрированному в качестве игрока.
Запрещается переводить деньги от одного игрока к другому, что существенно ограничит возможность играть с использованием чужого аккаунта. Правила внесения и снятия денег с игрового счета, а также правила регистрации в качестве игрока будут регулироваться подзаконным актом.
Кроме того, новые правила запрещают всю телевизионную рекламу игорного бизнеса, а также наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских сайтах. Операторы игорного бизнеса смогут лишь оформлять спонсорские соглашения.
Согласно новым правилам, провайдеру налоговых услуг будет запрещено устанавливать отношения с иностранными игорными компаниями для обеспечения платежей в их пользу. Также провайдер налоговых услуг будет обязан не разрешать оплату с помощью выданной им налоговой карты в пользу иностранной компании игорного бизнеса.
Проект поправок к соответствующему закону подготовлен на законодательном уровне, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием.
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.
Также, по закону, вход людей младше 21 года запрещается в казино и азартные клубы, а людям младше 18 лет нельзя играть в салонах игральных аппаратов. Несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться и в онлайн-казино. Но на деле, конечно же, он может сделать это, используя личный номер другого человека.
Власти, естественно, понимают, насколько остра эта проблема для населения. Но до сих пор все попытки ужесточить законодательство провалились.
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