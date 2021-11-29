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Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса
Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса
Проект поправок в законодательство уже подготовлен, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T20:38+0400
2021-11-29T20:53+0400
экономика
новости
грузия
казино
министерство финансов грузии
игорный бизнес в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Грузии вводится новый механизм налогообложения игорного бизнеса, по которому разница между полученными ставками и выплаченными выигрышами (GGR) будет облагаться 10% налогом, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге.Инициатива ужесточить правила работы онлайн-казино в Грузии принадлежит премьер-министру Ираклию Гарибашвили. На первом этапе в стране планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры &gt;&gt;По поручению премьера, проект поправок о новых механизмах налогообложения для онлайн-казино подготовило министерство финансов.При этом гражданам Грузии до 25 лет запретят как онлайн-игры, так и т.н. "наземные казино". Ограничение по возрасту не распространяется на иностранных граждан.Кроме того, азартные игры будут запрещены для ряда категорий граждан:По решению ведомства, круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до одного миллиона совершеннолетних граждан.Как отметил глава Минфина, организаторы азартных игр будут обязаны переводить сумму выигрыша игроку только на личный счет или отдавать деньги только лицу, зарегистрированному в качестве игрока.Запрещается переводить деньги от одного игрока к другому, что существенно ограничит возможность играть с использованием чужого аккаунта. Правила внесения и снятия денег с игрового счета, а также правила регистрации в качестве игрока будут регулироваться подзаконным актом.Кроме того, новые правила запрещают всю телевизионную рекламу игорного бизнеса, а также наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских сайтах. Операторы игорного бизнеса смогут лишь оформлять спонсорские соглашения.Согласно новым правилам, провайдеру налоговых услуг будет запрещено устанавливать отношения с иностранными игорными компаниями для обеспечения платежей в их пользу. Также провайдер налоговых услуг будет обязан не разрешать оплату с помощью выданной им налоговой карты в пользу иностранной компании игорного бизнеса.Проект поправок к соответствующему закону подготовлен на законодательном уровне, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием.Общественная организация довольна инициативой премьера Грузии о запрете онлайн-казино &gt;&gt;Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. Также, по закону, вход людей младше 21 года запрещается в казино и азартные клубы, а людям младше 18 лет нельзя играть в салонах игральных аппаратов. Несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться и в онлайн-казино. Но на деле, конечно же, он может сделать это, используя личный номер другого человека.Власти, естественно, понимают, насколько остра эта проблема для населения. Но до сих пор все попытки ужесточить законодательство провалились.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, казино, министерство финансов грузии, игорный бизнес в грузии

Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса

20:38 29.11.2021 (обновлено: 20:53 29.11.2021)
CC0 / Pixabay / PIRO4D / Рулетка в казино
Рулетка в казино - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
CC0 / Pixabay / PIRO4D /
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Проект поправок в законодательство уже подготовлен, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Грузии вводится новый механизм налогообложения игорного бизнеса, по которому разница между полученными ставками и выплаченными выигрышами (GGR) будет облагаться 10% налогом, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге.
Инициатива ужесточить правила работы онлайн-казино в Грузии принадлежит премьер-министру Ираклию Гарибашвили. На первом этапе в стране планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.
Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры >>
По поручению премьера, проект поправок о новых механизмах налогообложения для онлайн-казино подготовило министерство финансов.
"Это общепринятая практика налогообложения этого сектора. Кроме того, полученная прибыль будет облагаться 2% налогом при выводе средств. В целом отраслевые налоги увеличатся на 65-70%", - заявил Хуцишвили.
При этом гражданам Грузии до 25 лет запретят как онлайн-игры, так и т.н. "наземные казино". Ограничение по возрасту не распространяется на иностранных граждан.
Кроме того, азартные игры будут запрещены для ряда категорий граждан:
социально незащищенных лиц, получающих госпособие;
государственных служащих;
лиц, которые обратятся к службе доходов с требованием о применении механизма самоограничения;
лиц, которые попадут в т. н. черный список на основании решения суда по требованию членов семьи.
По решению ведомства, круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до одного миллиона совершеннолетних граждан.
Как отметил глава Минфина, организаторы азартных игр будут обязаны переводить сумму выигрыша игроку только на личный счет или отдавать деньги только лицу, зарегистрированному в качестве игрока.
Запрещается переводить деньги от одного игрока к другому, что существенно ограничит возможность играть с использованием чужого аккаунта. Правила внесения и снятия денег с игрового счета, а также правила регистрации в качестве игрока будут регулироваться подзаконным актом.
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26 ноября, 14:16
Кроме того, новые правила запрещают всю телевизионную рекламу игорного бизнеса, а также наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских сайтах. Операторы игорного бизнеса смогут лишь оформлять спонсорские соглашения.
Согласно новым правилам, провайдеру налоговых услуг будет запрещено устанавливать отношения с иностранными игорными компаниями для обеспечения платежей в их пользу. Также провайдер налоговых услуг будет обязан не разрешать оплату с помощью выданной им налоговой карты в пользу иностранной компании игорного бизнеса.
Проект поправок к соответствующему закону подготовлен на законодательном уровне, и Минфин начнет работу с парламентом Грузии над его принятием.
Общественная организация довольна инициативой премьера Грузии о запрете онлайн-казино >>
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.
Также, по закону, вход людей младше 21 года запрещается в казино и азартные клубы, а людям младше 18 лет нельзя играть в салонах игральных аппаратов. Несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться и в онлайн-казино. Но на деле, конечно же, он может сделать это, используя личный номер другого человека.
Власти, естественно, понимают, насколько остра эта проблема для населения. Но до сих пор все попытки ужесточить законодательство провалились.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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