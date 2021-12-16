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https://sputnik-georgia.ru/20211216/telmiko-perekhodit-na-edinuyu-sistemu-snyatiya-pokazaniy-so-schetchikov-262918139.html
"Телмико" переходит на единую систему снятия показаний со счетчиков
"Телмико" переходит на единую систему снятия показаний со счетчиков
Квитанции за электричество жителям Тбилиси с нового года будут приходить в начале месяца 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T18:16+0400
2021-12-16T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Все абоненты электрораспределительной компании "Tелмико" в Тбилиси будут получать квитанцию за электроэнергию в начале каждого месяца с 2022 года - компания переходит на единую систему снятия показаний со счетчиков, заявила руководитель службы поддержки "Телмико" Теа Нозадзе на пресс-конференции в четверг.По ее словам, этим компания выполняет требование Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, и теперь квитанции всем абонентам будут приходить в одно и тоже время - в начале месяца.Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение&gt;&gt;"Обычные абоненты должны будут оплатить электроэнергию до 15 числа каждого месяца, пенсионеры - до 16 числа, а социально незащищенные и многодетные семьи - до 22 числа каждого месяца. Для этих групп населения срок оплаты счетов за электроэнергию будет скорректирован с учетом сроков получения пенсий и социальной помощи", - заявила Нозадзе.Первое единое снятие показаний со счетчиков будет произведено в конце декабря этого года. Соответственно, декабрь станет переходным периодом, в течение которого часть абонентов "Tелмико" получит две квитанции за электричество вместо одной."Абоненты получат первую квитанцию в обычное для себя время, и в ней будет отражен счет за электроэнергию за предыдущий месяц, то есть за ноябрь и частично за декабрь. Вторую квитанцию они получат в конце декабря или в начале января, и в ней будет отражен счет за оставшиеся дни декабря", - сказала Нозадзе.Исключение составят только те абоненты, которые стандартно получают квитанцию в конце месяца. В начале января к ним придет только одна квитанция - за декабрь.Решение перейти на единую систему снятия показаний со счетчиков в компании приняли из-за многочисленных жалоб абонентов. Граждане жаловались на завышенные счета на электроэнергию и несуществующие тарифы. За неточное снятие данных абонентов в июне и июле регулирующая комиссия оштрафовала "Телмико" на 75 тысяч лари (25 тысяч долларов), а ее предшественницу "Теласи" – на 50 тысяч лари (16,6 тысячи долларов).Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210731/Tbilisskoy-elektrosnabzhayuschey-kompanii-Telmiko-grozyat-bolshie-shtrafy-252468048.html
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новости, грузия, энергетика грузии

"Телмико" переходит на единую систему снятия показаний со счетчиков

18:16 16.12.2021
© Pixabay / photo: Pixabay / 5239640Светильник в комнате
Светильник в комнате - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© Pixabay / photo: Pixabay / 5239640
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Квитанции за электричество жителям Тбилиси с нового года будут приходить в начале месяца
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Все абоненты электрораспределительной компании "Tелмико" в Тбилиси будут получать квитанцию за электроэнергию в начале каждого месяца с 2022 года - компания переходит на единую систему снятия показаний со счетчиков, заявила руководитель службы поддержки "Телмико" Теа Нозадзе на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, этим компания выполняет требование Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, и теперь квитанции всем абонентам будут приходить в одно и тоже время - в начале месяца.
Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение>>
"Обычные абоненты должны будут оплатить электроэнергию до 15 числа каждого месяца, пенсионеры - до 16 числа, а социально незащищенные и многодетные семьи - до 22 числа каждого месяца. Для этих групп населения срок оплаты счетов за электроэнергию будет скорректирован с учетом сроков получения пенсий и социальной помощи", - заявила Нозадзе.
Первое единое снятие показаний со счетчиков будет произведено в конце декабря этого года. Соответственно, декабрь станет переходным периодом, в течение которого часть абонентов "Tелмико" получит две квитанции за электричество вместо одной.
"Абоненты получат первую квитанцию в обычное для себя время, и в ней будет отражен счет за электроэнергию за предыдущий месяц, то есть за ноябрь и частично за декабрь. Вторую квитанцию они получат в конце декабря или в начале января, и в ней будет отражен счет за оставшиеся дни декабря", - сказала Нозадзе.
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Исключение составят только те абоненты, которые стандартно получают квитанцию в конце месяца. В начале января к ним придет только одна квитанция - за декабрь.
Решение перейти на единую систему снятия показаний со счетчиков в компании приняли из-за многочисленных жалоб абонентов. Граждане жаловались на завышенные счета на электроэнергию и несуществующие тарифы. За неточное снятие данных абонентов в июне и июле регулирующая комиссия оштрафовала "Телмико" на 75 тысяч лари (25 тысяч долларов), а ее предшественницу "Теласи" – на 50 тысяч лари (16,6 тысячи долларов).
Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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