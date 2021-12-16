https://sputnik-georgia.ru/20211216/vlasti-rossii-nazvali-prigovor-po-delu-khangoshvili-politicheskim-zakazom-262914069.html

Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом

Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом

Кремль категорически не согласен с решением суда Берлина по делу Хангошвили 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T15:28+0400

2021-12-16T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Россия категорически не согласна с выводом, который сделал суд Берлина в рамках расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов. Представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва примет симметричные ответные меры.В МИД России считают предельно необъективным решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили."Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", – отметили в ведомстве.В министерстве также назвали голословными утверждения немецкой стороны о причастности российских госструктур к этому делу. Там подчеркнули, что подобные обвинения сконструированы при содействии зарубежных спецслужб.Также в МИД подчеркнули, что дипломаты, которых власти Германии после оглашения приговора объявили персонами non grata, не имели никакого отношения к делу Хангошвили, поэтому решение Берлина – очередная недружественная акция по отношению к Москве.Дело ХангошвилиВ августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов – по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211215/rossiyanina-priznali-vinovnym-po-delu-ob-ubiystve-v-berline-khangoshvili-262878338.html

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