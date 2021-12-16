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Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом
Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом
Кремль категорически не согласен с решением суда Берлина по делу Хангошвили 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T15:28+0400
2021-12-16T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Россия категорически не согласна с выводом, который сделал суд Берлина в рамках расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов. Представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва примет симметричные ответные меры.В МИД России считают предельно необъективным решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили."Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", – отметили в ведомстве.В министерстве также назвали голословными утверждения немецкой стороны о причастности российских госструктур к этому делу. Там подчеркнули, что подобные обвинения сконструированы при содействии зарубежных спецслужб.Также в МИД подчеркнули, что дипломаты, которых власти Германии после оглашения приговора объявили персонами non grata, не имели никакого отношения к делу Хангошвили, поэтому решение Берлина – очередная недружественная акция по отношению к Москве.Дело ХангошвилиВ августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов – по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211215/rossiyanina-priznali-vinovnym-po-delu-ob-ubiystve-v-berline-khangoshvili-262878338.html
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Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом

15:28 16.12.2021 (обновлено: 15:32 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Кремль категорически не согласен с решением суда Берлина по делу Хангошвили
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Россия категорически не согласна с выводом, который сделал суд Берлина в рамках расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Накануне Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.
После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов. Представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва примет симметричные ответные меры.

"Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой", – сказал Песков.

В МИД России считают предельно необъективным решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили.
"Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", – отметили в ведомстве.
В министерстве также назвали голословными утверждения немецкой стороны о причастности российских госструктур к этому делу. Там подчеркнули, что подобные обвинения сконструированы при содействии зарубежных спецслужб.
Также в МИД подчеркнули, что дипломаты, которых власти Германии после оглашения приговора объявили персонами non grata, не имели никакого отношения к делу Хангошвили, поэтому решение Берлина – очередная недружественная акция по отношению к Москве.

Дело Хангошвили

В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов – по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Виновным по делу об убийстве Хангошвили в Берлине признали россиянина
Вчера, 14:32
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
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