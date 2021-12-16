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Воздушное сообщение в Грузии практически достигло допандемийного уровня
Воздушное сообщение в Грузии практически достигло допандемийного уровня
В пиковый период летнего сезона текущего года на авиационном рынке Грузии оперировали 40 авиакомпаний, заявила министр 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T22:19+0400
2021-12-16T22:19+0400
2021-12-16T22:19+0400
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туризм в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В 2021 году Грузия смогла не только вернуть на свой авиационный рынок прежние авиакомпании, но и привлекла много новых авиаперевозчиков, в том числе низкобюджетных, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля, установив определенные правила въезда в страну.Глава Минэкономики напомнила, что в пиковый период летнего сезона текущего года на авиационном рынке Грузии оперировали 40 авиакомпаний, что на одну авиакомпанию меньше, чем в аналогичный период 2019 года."То есть, можем сказать, что показатель восстановления авиационных направлений по отношению к 2019 году составляет 91%, т.е. авиасообщение практически восстановлено", - отметила министр.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм в грузии, авиасообщение в грузии, натия турнава
Воздушное сообщение в Грузии практически достигло допандемийного уровня
В пиковый период летнего сезона текущего года на авиационном рынке Грузии оперировали 40 авиакомпаний, заявила министр
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В 2021 году Грузия смогла не только вернуть на свой авиационный рынок прежние авиакомпании, но и привлекла много новых авиаперевозчиков, в том числе низкобюджетных, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".
Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля, установив определенные правила въезда в страну.
"Добавилось 17 новых направлений полетов. В зимний навигационный сезон 2021 года из Грузии осуществляются полеты в 27 стран по 55 международным направлениям – в среднем 300 рейсов в неделю", - сказала Турнава.
Глава Минэкономики напомнила, что в пиковый период летнего сезона текущего года на авиационном рынке Грузии оперировали 40 авиакомпаний, что на одну авиакомпанию меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
"То есть, можем сказать, что показатель восстановления авиационных направлений по отношению к 2019 году составляет 91%, т.е. авиасообщение практически восстановлено", - отметила министр.
На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.
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