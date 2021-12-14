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Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться
Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться
Кутаисский международный аэропорт обслужил более 34 тысяч пассажиров 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T13:04+0400
2021-12-14T13:04+0400
экономика
новости
грузия
кутаисский международный аэропорт
статистика
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В ноябре 2021 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 48% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы&gt;&gt;В ноябре 2021 года аэропорт обслужил 34 217 пассажиров, тогда как в ноябре 2019 года этот показатель составлял 72 032.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В ноябре в аэропорту возобновлено 65% рейсов (163 рейса). В 2019 году в ноябре было 250 рейсов.В данное время в аэропорту Кутаиси работают четыре авиакомпании, выполняющие рейсы по 23 направлениям в 11 стран.Кроме того, Объединение напоминает, что в аэропорту Кутаиси с 15 декабря начнет работать новая низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi.Это первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.Полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби будут выполняться дважды в неделю.Первым рейсом 15 декабря из ОАЭ в Кутаиси прибудут блогеры, инфлюенсеры и журналисты, которые познакомятся с туристическим потенциалом региона Имерети и подготовят сюжеты и статьи о Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, кутаисский международный аэропорт, статистика

Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться

13:04 14.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКутаисский международный аэропорт
Кутаисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Кутаисский международный аэропорт обслужил более 34 тысяч пассажиров
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В ноябре 2021 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 48% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.
Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы>>
В ноябре 2021 года аэропорт обслужил 34 217 пассажиров, тогда как в ноябре 2019 года этот показатель составлял 72 032.
Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В ноябре в аэропорту возобновлено 65% рейсов (163 рейса). В 2019 году в ноябре было 250 рейсов.
В данное время в аэропорту Кутаиси работают четыре авиакомпании, выполняющие рейсы по 23 направлениям в 11 стран.
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Кроме того, Объединение напоминает, что в аэропорту Кутаиси с 15 декабря начнет работать новая низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi.
Это первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.
Полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби будут выполняться дважды в неделю.
Первым рейсом 15 декабря из ОАЭ в Кутаиси прибудут блогеры, инфлюенсеры и журналисты, которые познакомятся с туристическим потенциалом региона Имерети и подготовят сюжеты и статьи о Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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