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Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться

Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться

Кутаисский международный аэропорт обслужил более 34 тысяч пассажиров 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T13:04+0400

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2021-12-14T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В ноябре 2021 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 48% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы>>В ноябре 2021 года аэропорт обслужил 34 217 пассажиров, тогда как в ноябре 2019 года этот показатель составлял 72 032.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В ноябре в аэропорту возобновлено 65% рейсов (163 рейса). В 2019 году в ноябре было 250 рейсов.В данное время в аэропорту Кутаиси работают четыре авиакомпании, выполняющие рейсы по 23 направлениям в 11 стран.Кроме того, Объединение напоминает, что в аэропорту Кутаиси с 15 декабря начнет работать новая низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi.Это первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.Полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби будут выполняться дважды в неделю.Первым рейсом 15 декабря из ОАЭ в Кутаиси прибудут блогеры, инфлюенсеры и журналисты, которые познакомятся с туристическим потенциалом региона Имерети и подготовят сюжеты и статьи о Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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