https://sputnik-georgia.ru/20211217/armeniya-smyagchaet-masochnyy-rezhim-262948596.html
Армения смягчает масочный режим
Армения смягчает масочный режим
В Армении требование носить маски на открытом пространстве отныне не действует 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T18:14+0400
2021-12-17T18:14+0400
2021-12-17T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. В Армении больше не обязательно носить маску на улицах. Решение принято, исходя из сокращения заболеваемости, сообщил Sputnik Армения.При этом остается в силе требование носить маски в закрытых общественных местах. Оно не касается детей до пяти лет. Можно не носить маску в личных автомобилях, а также в ресторанах и кафе.Маски не обязательно носить и на протокольных мероприятиях, организованных от имени президента, Католикоса всех армян, премьер-министра, председателя парламента, председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета (за исключением журналистов и обслуживающего персонала).Предусмотрены и другие исключения, к примеру для лиц с нарушением речи и слуха.Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 193, а общее число подтвержденных случаев увеличилось до 343 350.Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 885 (плюс 11 за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 327 539. На лечении находятся 6 437 человек.
https://sputnik-georgia.ru/20211214/tsunami-zarazheniy-koronavirusom-v-mire-o-chem-preduprezhdaet-voz-262849062.html
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общество, новости, армения, коронавирус covid-19
Армения смягчает масочный режим
В Армении требование носить маски на открытом пространстве отныне не действует
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. В Армении больше не обязательно носить маску на улицах. Решение принято, исходя из сокращения заболеваемости, сообщил Sputnik Армения.
При этом остается в силе требование носить маски в закрытых общественных местах. Оно не касается детей до пяти лет. Можно не носить маску в личных автомобилях, а также в ресторанах и кафе.
Маски не обязательно носить и на протокольных мероприятиях, организованных от имени президента, Католикоса всех армян, премьер-министра, председателя парламента, председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета (за исключением журналистов и обслуживающего персонала).
Предусмотрены и другие исключения, к примеру для лиц с нарушением речи и слуха.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 193, а общее число подтвержденных случаев увеличилось до 343 350.
Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 885 (плюс 11 за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 327 539. На лечении находятся 6 437 человек.