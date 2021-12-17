https://sputnik-georgia.ru/20211217/bank-rossii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-262943354.html

Банк России ужесточил монетарную политику

Банк России ужесточил монетарную политику

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T15:16+0400

2021-12-17T15:16+0400

2021-12-17T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Центральный банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Основной причиной назван рост инфляции, которая находится на уровне выше октябрьского прогноза Банка России."Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен – максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%", – говорится в пресс-релизе.В документе отмечается, что с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%."При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров ЦБ", – отмечается в пресс-релизе. Регулятор подчеркивает, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/natsbank-gruzii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-262690125.html

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экономика, россия, новости, центральный банк росси