https://sputnik-georgia.ru/20211217/bank-rossii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-262943354.html
Банк России ужесточил монетарную политику
Банк России ужесточил монетарную политику
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T15:16+0400
2021-12-17T15:16+0400
2021-12-17T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Центральный банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Основной причиной назван рост инфляции, которая находится на уровне выше октябрьского прогноза Банка России."Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен – максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%", – говорится в пресс-релизе.В документе отмечается, что с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%."При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров ЦБ", – отмечается в пресс-релизе. Регулятор подчеркивает, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
https://sputnik-georgia.ru/20211208/natsbank-gruzii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-262690125.html
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экономика, россия, новости, центральный банк росси
Банк России ужесточил монетарную политику
15:16 17.12.2021 (обновлено: 15:17 17.12.2021)
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Центральный банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых, говорится в пресс-релизе
регулятора.
Основной причиной назван рост инфляции, которая находится на уровне выше октябрьского прогноза Банка России.
"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен – максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%", – говорится в пресс-релизе.
Ключевая ставка – процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики.
В документе отмечается, что с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров ЦБ", – отмечается в пресс-релизе.
Регулятор подчеркивает, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.