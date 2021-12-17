Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211217/byvshiy-chinovnik-iz-kazakhstana-zaderzhan-v-gruzii-262951042.html
Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
Чиновника объявили в розыск по подозрению в растрате и превышении должностных полномочий 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T19:45+0400
2021-12-17T20:21+0400
происшествия
новости
грузия
казахстан
интерпол
мвд казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_115d652510727f08c306b2220cbde622.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объявленного в международный розыск бывшего заместителя акима (мэра) казахстанского города Тараза Кайсара Сарытая задержали в Грузии, сообщил Sputnik Казахстан.По информации Антикоррупционной службы Казахстана, Сарытай подозревается в совершении коррупционных преступлений, в частности присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также превышении власти или должностных полномочий в целях извлечения выгоды.В результате оперативно-розыскных мероприятий Кайсар Сарытай задержан на территории Грузии и заключен под стражу.Отмечается, что розыск проводился в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана.Сейчас осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан. Кайсар Сарытай занимал должность замакима Тараза в апреле 2019 года.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/ekstraditsiya-zavershena-chinovnik-vremen-saakashvili-dostavlen-iz-ukrainy-v-gruziyu--259685009.html
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_dbadd07fcf5435f5962c97ea2f3a02ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, казахстан, интерпол, мвд казахстана

Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии

19:45 17.12.2021 (обновлено: 20:21 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Чиновника объявили в розыск по подозрению в растрате и превышении должностных полномочий
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объявленного в международный розыск бывшего заместителя акима (мэра) казахстанского города Тараза Кайсара Сарытая задержали в Грузии, сообщил Sputnik Казахстан.
По информации Антикоррупционной службы Казахстана, Сарытай подозревается в совершении коррупционных преступлений, в частности присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также превышении власти или должностных полномочий в целях извлечения выгоды.
В результате оперативно-розыскных мероприятий Кайсар Сарытай задержан на территории Грузии и заключен под стражу.
Тбилисский международный аэропорт - пассажирские терминалы - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию
17 сентября, 17:05
Отмечается, что розыск проводился в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана.
Сейчас осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан.
Кайсар Сарытай занимал должность замакима Тараза в апреле 2019 года.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:26Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трайлеров
20:09Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим
19:45Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
19:28Ночным клубам в Грузии пока не разрешали возобновлять работу
19:16Интерес Китая к грузинскому вину растет
18:59Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом
18:45Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет
18:29Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя
18:14Армения смягчает масочный режим
17:57Дело о сборе "общака" у аэропорта Тбилиси - обвиняемые помещены под арест
17:41Грузинский спа-центр стал лауреатом престижной европейской награды
17:24Лаша Талахадзе в пятый раз подряд выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике
17:15Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта
17:08В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
17:08A'Studio выпустили песню в дуэте с M'Dee
16:52Грузия получит кредит на интернетизацию сел
16:36Коварен и опасен - эпидемиологи о характере "омикрона"
16:21Кто поедет на Венецианскую биеннале от Грузии? Минкульт выбрал сильнейших
15:47Сборная Грузии по футзалу сыграла с Сербией вничью в тест-матче
15:39Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2022 год