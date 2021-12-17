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Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
Чиновника объявили в розыск по подозрению в растрате и превышении должностных полномочий 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T19:45+0400
2021-12-17T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объявленного в международный розыск бывшего заместителя акима (мэра) казахстанского города Тараза Кайсара Сарытая задержали в Грузии, сообщил Sputnik Казахстан.По информации Антикоррупционной службы Казахстана, Сарытай подозревается в совершении коррупционных преступлений, в частности присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также превышении власти или должностных полномочий в целях извлечения выгоды.В результате оперативно-розыскных мероприятий Кайсар Сарытай задержан на территории Грузии и заключен под стражу.Отмечается, что розыск проводился в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана.Сейчас осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан. Кайсар Сарытай занимал должность замакима Тараза в апреле 2019 года.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/ekstraditsiya-zavershena-chinovnik-vremen-saakashvili-dostavlen-iz-ukrainy-v-gruziyu--259685009.html
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происшествия, новости, грузия, казахстан, интерпол, мвд казахстана
Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
19:45 17.12.2021 (обновлено: 20:21 17.12.2021)
Чиновника объявили в розыск по подозрению в растрате и превышении должностных полномочий
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Объявленного в международный розыск бывшего заместителя акима (мэра) казахстанского города Тараза Кайсара Сарытая задержали в Грузии, сообщил Sputnik Казахстан
.
По информации Антикоррупционной службы Казахстана, Сарытай подозревается в совершении коррупционных преступлений, в частности присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также превышении власти или должностных полномочий в целях извлечения выгоды.
В результате оперативно-розыскных мероприятий Кайсар Сарытай задержан на территории Грузии и заключен под стражу.
Отмечается, что розыск проводился в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана.
Сейчас осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан.
Кайсар Сарытай занимал должность замакима Тараза в апреле 2019 года.