https://sputnik-georgia.ru/20211217/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-979-262928507.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 979

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 979

За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 3 470 пациентов, а с начала пандемии – 852 560 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T10:49+0400

2021-12-17T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 979. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 904 181 случай заражения. Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 470 человек, с начала пандемии – 852 560. Скончались 12 971.За сутки сделано 47 937 тестов, в том числе 29 881 на антиген и 18 056 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,21%, за последние 14 дней – 7,26%, за последние семь дней – 6,76%.К этому времени в Грузии сделано 2 361 557 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 505.В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 5 798, в ковид-гостиницах – 1 107.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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