https://sputnik-georgia.ru/20211217/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-979-262928507.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 979
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 979
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 3 470 пациентов, а с начала пандемии – 852 560 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T10:49+0400
2021-12-17T10:49+0400
2021-12-17T11:36+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039418_0:72:3362:1963_1920x0_80_0_0_66ba4c9cd9922823bcf761e9034c518c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 979. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 904 181 случай заражения. Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 470 человек, с начала пандемии – 852 560. Скончались 12 971.За сутки сделано 47 937 тестов, в том числе 29 881 на антиген и 18 056 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,21%, за последние 14 дней – 7,26%, за последние семь дней – 6,76%.К этому времени в Грузии сделано 2 361 557 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 505.В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 5 798, в ковид-гостиницах – 1 107.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039418_631:0:3362:2048_1920x0_80_0_0_9529932e20cc07d17f04faf880d619ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 979
10:49 17.12.2021 (обновлено: 11:36 17.12.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 3 470 пациентов, а с начала пандемии – 852 560
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 979. Скончались 53 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 904 181 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 470 человек, с начала пандемии – 852 560. Скончались 12 971.
За сутки сделано 47 937 тестов, в том числе 29 881 на антиген и 18 056 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,21%, за последние 14 дней – 7,26%, за последние семь дней – 6,76%.
К этому времени в Грузии сделано 2 361 557 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 505.
В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 5 798, в ковид-гостиницах – 1 107.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.