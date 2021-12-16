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Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе

Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе

Риск госпитализации детей "омикрон" увеличивает на 20%, утверждает эксперт Иване Чхаидзе 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T14:09+0400

2021-12-16T14:09+0400

2021-12-16T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Риск госпитализации и заражения детей новым штаммом коронавируса "омикрон" намного выше, чем в случае "дельты", заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе на пресс-конференции в медиацентре "Квира"."Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим подвидом уже зафиксирована в Великобритании."Омикрон" размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта" – новые данные ученых>>Профессор не исключил, что "омикрон" породит шестую волну коронавируса в Грузии."Может начаться шестая волна, но это будет волна случаев, когда люди перенесут вирус дома или амбулаторно, их не нужно будет госпитализировать, но уровень инфицирования будет высоким", – отметил Чхаидзе.Он еще раз подчеркнул, что вакцины не защищают от заражения, они "работают" на снижение количества тяжелых случаев и случаев госпитализации.Иване Чхаидзе назвал основные симптомы "омикрона". По словам медика, новый штамм характеризуют першение в горле, сухой кашель, умеренная головная боль, ощущение боли в мышцах."Это похоже на простую простуду", – уточнил Чхаидзе.Он считает, что если "омикрон" получит распространение в Грузии, то вскоре станет доминирующим.По данным на 16 декабря, в Грузии не зарегистрировано ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса. Но эпидемиологи не исключают его появления к концу декабря или в начале января.Для того, чтобы противостоять наступающему "омикрону", в Грузии идет активная вакцинация бустер-дозой. Полный курс вакцинации прошли 37,1% взрослого населения страны, бустерную дозу сделали 39 625 человек.Общее число инфицированных в стране превысило 900 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/tsunami-zarazheniy-koronavirusom-v-mire-o-chem-preduprezhdaet-voz-262849062.html

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