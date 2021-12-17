https://sputnik-georgia.ru/20211217/esche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-262935433.html

Еще одно землетрясение произошло в Грузии

Еще одно землетрясение произошло в Грузии

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,3 располагался недалеко от грузино-армянской границы 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T12:05+0400

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грузия

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 – второе за стуки – произошло сегодня в Грузии в 11:10 по местному времени.Как сообщает Национального центра сейсмического мониторинга, мощность землетрясения составляла 3,3 магнитуды. Эпицентр землетрясения находился недалеко от грузино-армянской границы на глубине 10 км.Это уже второе землетрясение за последние сутки. Первое было зафиксировано в 01:00 по местному времени, и его сила тоже составила 3,3.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, землетрясение