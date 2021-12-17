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Еще одно землетрясение произошло в Грузии
Еще одно землетрясение произошло в Грузии
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,3 располагался недалеко от грузино-армянской границы 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T12:05+0400
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грузия
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 – второе за стуки – произошло сегодня в Грузии в 11:10 по местному времени.Как сообщает Национального центра сейсмического мониторинга, мощность землетрясения составляла 3,3 магнитуды. Эпицентр землетрясения находился недалеко от грузино-армянской границы на глубине 10 км.Это уже второе землетрясение за последние сутки. Первое было зафиксировано в 01:00 по местному времени, и его сила тоже составила 3,3.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, землетрясение

Еще одно землетрясение произошло в Грузии

12:05 17.12.2021 (обновлено: 12:15 17.12.2021)
CC BY 2.0 / Ray Bouknight / SeismographСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,3 располагался недалеко от грузино-армянской границы
ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 – второе за стуки – произошло сегодня в Грузии в 11:10 по местному времени.
Как сообщает Национального центра сейсмического мониторинга, мощность землетрясения составляла 3,3 магнитуды. Эпицентр землетрясения находился недалеко от грузино-армянской границы на глубине 10 км.
Это уже второе землетрясение за последние сутки. Первое было зафиксировано в 01:00 по местному времени, и его сила тоже составила 3,3.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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