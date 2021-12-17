https://sputnik-georgia.ru/20211217/gosdep-ssha-vyyasnil-kak-koronavirus-pomog-gruzii-spravitsya-s-terrorizmom-262949223.html
Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом
Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом
Государственный департамент США положительно оценил возможности Грузии по борьбе с терроризмом 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T18:59+0400
2021-12-17T18:59+0400
2021-12-17T18:59+0400
новости
грузия
сирия
сша
терроризм
ирак
сгб
борьба с терроризмом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1f/251883390_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5c6cf4d612214285c2eb8c63225f509a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Ни одного факта пересечения границ Грузии террористами не было выявлено в 2020 году, заявил Госдеп США в ежегодном отчете по терроризму.При этом ведомство напрямую связало этот факт с ограничениями из-за пандемии коронавируса. По мнению Госдепа, террористы перестали использовать Грузию в качестве транзитной страны, поскольку из-за пандемии COVID-19 границы были закрыты.Сухопутные границы были закрыты с середины марта 2020 года. Воздушное сообщение было приостановлено с 20 марта по 15 июля, затем в ноябре вновь прервано до 1 февраля. Сухопутные открылись 1 июня 2021 года.В целом же, по заключению Госдепа, Грузия "способна обнаруживать, сдерживать террористические акты и реагировать на них". В 2020 году террористических актов в стране зафиксировано не было. Ранее свою оценку ситуации в Грузии представил Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).СГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*>>В документе говорилось, что в 2019 году Грузия достигла "значительного уровня эффективности" в борьбе с финансированием терроризма. В 2020 году Грузия доработала свою законодательную базу по данному направлению.Национальный банк Грузии (НБГ) назначили надзорным органом по противодействию финансирования терроризма, обязав проверять санкционные списки СБ ООН и изменить правила ведения учета и отчетности, а также идентификации клиентов.К концу прошлого года Грузия подала девять ходатайств о замораживании активов семи физических и пяти юридических лиц, попадавших под действие санкций СБ ООН.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сирия
сша
ирак
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1f/251883390_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_fc80461aa3e9e639bf27a00aa763b946.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, сирия, сша, терроризм, ирак, сгб, борьба с терроризмом
Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом
Государственный департамент США положительно оценил возможности Грузии по борьбе с терроризмом
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Ни одного факта пересечения границ Грузии террористами не было выявлено в 2020 году, заявил Госдеп США в ежегодном отчете
по терроризму.
При этом ведомство напрямую связало этот факт с ограничениями из-за пандемии коронавируса. По мнению Госдепа, террористы перестали использовать Грузию в качестве транзитной страны, поскольку из-за пандемии COVID-19 границы были закрыты.
"Закрытие границ в связи с пандемией COVID-19 способствовало пресечению поездок известных или подозреваемых в терроризме в Грузию, из Грузии и через нее. В 2020 году не было замечено ни одного гражданина Грузии, направлявшегося в Сирию или Ирак для совершения террористических актов", - говорится в документе.
Сухопутные границы были закрыты с середины марта 2020 года. Воздушное сообщение было приостановлено с 20 марта по 15 июля, затем в ноябре вновь прервано до 1 февраля. Сухопутные открылись 1 июня 2021 года.
В целом же, по заключению Госдепа, Грузия "способна обнаруживать, сдерживать террористические акты и реагировать на них".
В 2020 году террористических актов в стране зафиксировано не было. Ранее свою оценку ситуации в Грузии представил Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).
В документе говорилось, что в 2019 году Грузия достигла "значительного уровня эффективности" в борьбе с финансированием терроризма. В 2020 году Грузия доработала свою законодательную базу по данному направлению.
Национальный банк Грузии (НБГ) назначили надзорным органом по противодействию финансирования терроризма, обязав проверять санкционные списки СБ ООН и изменить правила ведения учета и отчетности, а также идентификации клиентов.
К концу прошлого года Грузия подала девять ходатайств о замораживании активов семи физических и пяти юридических лиц, попадавших под действие санкций СБ ООН.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.