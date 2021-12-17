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Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом
Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом
Государственный департамент США положительно оценил возможности Грузии по борьбе с терроризмом 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Ни одного факта пересечения границ Грузии террористами не было выявлено в 2020 году, заявил Госдеп США в ежегодном отчете по терроризму.При этом ведомство напрямую связало этот факт с ограничениями из-за пандемии коронавируса. По мнению Госдепа, террористы перестали использовать Грузию в качестве транзитной страны, поскольку из-за пандемии COVID-19 границы были закрыты.Сухопутные границы были закрыты с середины марта 2020 года. Воздушное сообщение было приостановлено с 20 марта по 15 июля, затем в ноябре вновь прервано до 1 февраля. Сухопутные открылись 1 июня 2021 года.В целом же, по заключению Госдепа, Грузия "способна обнаруживать, сдерживать террористические акты и реагировать на них". В 2020 году террористических актов в стране зафиксировано не было. Ранее свою оценку ситуации в Грузии представил Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).СГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*&gt;&gt;В документе говорилось, что в 2019 году Грузия достигла "значительного уровня эффективности" в борьбе с финансированием терроризма. В 2020 году Грузия доработала свою законодательную базу по данному направлению.Национальный банк Грузии (НБГ) назначили надзорным органом по противодействию финансирования терроризма, обязав проверять санкционные списки СБ ООН и изменить правила ведения учета и отчетности, а также идентификации клиентов.К концу прошлого года Грузия подала девять ходатайств о замораживании активов семи физических и пяти юридических лиц, попадавших под действие санкций СБ ООН.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом

18:59 17.12.2021
© Sputnik / Alex ShlamovДень полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии. Полицейский спецназ
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии. Полицейский спецназ - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
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Государственный департамент США положительно оценил возможности Грузии по борьбе с терроризмом
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Ни одного факта пересечения границ Грузии террористами не было выявлено в 2020 году, заявил Госдеп США в ежегодном отчете по терроризму.
При этом ведомство напрямую связало этот факт с ограничениями из-за пандемии коронавируса. По мнению Госдепа, террористы перестали использовать Грузию в качестве транзитной страны, поскольку из-за пандемии COVID-19 границы были закрыты.

"Закрытие границ в связи с пандемией COVID-19 способствовало пресечению поездок известных или подозреваемых в терроризме в Грузию, из Грузии и через нее. В 2020 году не было замечено ни одного гражданина Грузии, направлявшегося в Сирию или Ирак для совершения террористических актов", - говорится в документе.

Сухопутные границы были закрыты с середины марта 2020 года. Воздушное сообщение было приостановлено с 20 марта по 15 июля, затем в ноябре вновь прервано до 1 февраля. Сухопутные открылись 1 июня 2021 года.
В целом же, по заключению Госдепа, Грузия "способна обнаруживать, сдерживать террористические акты и реагировать на них".
В 2020 году террористических актов в стране зафиксировано не было. Ранее свою оценку ситуации в Грузии представил Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).
СГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*>>
В документе говорилось, что в 2019 году Грузия достигла "значительного уровня эффективности" в борьбе с финансированием терроризма. В 2020 году Грузия доработала свою законодательную базу по данному направлению.
Национальный банк Грузии (НБГ) назначили надзорным органом по противодействию финансирования терроризма, обязав проверять санкционные списки СБ ООН и изменить правила ведения учета и отчетности, а также идентификации клиентов.
К концу прошлого года Грузия подала девять ходатайств о замораживании активов семи физических и пяти юридических лиц, попадавших под действие санкций СБ ООН.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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