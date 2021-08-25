https://sputnik-georgia.ru/20210825/sgb-gruzii-obnarodovala-dokazatelstva-viny-zaderzhannykh-grazhdan-gruzii-za-chlenstvo-v-ig-258614902.html

СГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*

СГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии обнародовала оперативные материалы, подтверждающие обвинение группы жителей Панкисского... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T22:01+0400

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2021-08-25T22:35+0400

грузия

терроризм

служба госбезопасности грузии

иг

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии обнародовала оперативные материалы, подтверждающие обвинение группы жителей Панкисского ущелья в членстве в террористической организации "Исламское государство"*.О задержании пяти жителей Панкисского ущелья СГБ Грузии сообщило накануне. Сегодня им предъявили обвинение в членстве в террористической организации.Видео состоит из трех компонентов: видеокадров клятвы верности террористам, аудиозаписи телефонных разговоров и кадров, подтверждающих, что задержанные открыто носили символику ИГ*.В телефонных разговорах речь идет о маршруте из Грузии в Сирию в лагерь террористов. Некий человек обещает помощь в отправке и подробно обсуждает вопрос о том, как добраться до лагеря через Турцию, и о том, что скоро их смогут забрать из Грузии.Эти материалы подтверждают информацию следствия, согласно которой граждане Грузии вступили в ИГ* и планировали поехать в Сирию в террористический лагерь.Также следствие установило, что задержанные дали клятву и ее запись распространили среди лиц, связанных с террористами.Кроме того, установлено, что члены группы открыто показывали поддержку террористической организации и, проходя по улицам, систематически демонстрировали террористическую символику.Также в ходе расследования был выявлен и лидер группы, который открыто заявлял, что он представитель ИГ* в Грузии и т.н. "эмир Грузии".Члены группировки, по данным следствия, неоднократно устраивали конспиративные встречи и рассматривали процессы в Сирии и Ираке и планы на Грузию.Панкисское ущелье — высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни.Этот грузинский край не раз оказывался в центре внимания общественности. Эксперты утверждают, что в ряды террористической организации "Исламское государство"* записались и уехали в Сирию несколько десятков уроженцев Грузии из Панкисского ущелье.Самым известным из них был Тархан Батирашвили. США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на его след. Батирашвили погиб в боях у города Шикрат в Ираке в начале июля 2016 года. Информацию о его гибели подтвердили и в Панкисском ущелье.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://sputnik-georgia.ru/20210824/v-gruzii-zaderzhali-chlenov-ig--raskryty-detali-spetsoperatsii-v-pankisi-258551629.html

https://sputnik-georgia.ru/20210825/v-gruzii-otets-obvinyaemogo-v-terrorizme-budet-kandidatom-na-vyborakh-258613663.html

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грузия, терроризм, служба госбезопасности грузии, иг