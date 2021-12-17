https://sputnik-georgia.ru/20211217/gruzinskie-epidemiologi-zagovorili-o-shestoy-volne-koronavirusa-262929905.html
Грузинские эпидемиологи заговорили о шестой волне коронавируса
Грузинские эпидемиологи заговорили о шестой волне коронавируса
Праздничные дни могут вызвать новую вспышку COVID-19 в стране 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T10:15+0400
2021-12-17T10:15+0400
2021-12-17T12:42+0400
пятая волна
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинские эпидемиологи не исключают, что повышение мобильности в праздничные дни ускорит распространение коронавируса и, соответственно, начало шестой волны.Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе>>Последний раз эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко ухудшаться этим летом. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 40-70 смертей.По данным на 16 декабря, в Грузии не зарегистрировано ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса. Но эпидемиологи не исключают его появления к концу декабря или началу января.Для того, чтобы противостоять наступающему "омикрону", медики призывают население вакцинироваться бустер-дозой. Полный курс вакцинации к этому времени прошли 37,1% взрослого населения страны, бустерную дозу сделали 39 625 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С тех пор коронавирусом переболели 900 тысяч человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Грузинские эпидемиологи заговорили о шестой волне коронавируса
10:15 17.12.2021 (обновлено: 12:42 17.12.2021)
Праздничные дни могут вызвать новую вспышку COVID-19 в стране
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинские эпидемиологи не исключают, что повышение мобильности в праздничные дни ускорит распространение коронавируса и, соответственно, начало шестой волны.
Последний раз эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко ухудшаться этим летом. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 40-70 смертей.
"Ситуация по-прежнему очень тревожная, и наблюдается рост числа инфицированных. К сожалению, уровень летальности очень высокий. Если будет зафиксирован штамм "омикрон", необходимо еще тщательнее соблюдать регуляции и обязательно сделать прививку, иначе это опять приведет к новой вспышке коронавируса", – считает врач-терапевт профессор Мака Булеишвили.
По данным на 16 декабря, в Грузии не зарегистрировано ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса. Но эпидемиологи не исключают его появления к концу декабря или началу января.
Для того, чтобы противостоять наступающему "омикрону", медики призывают население вакцинироваться бустер-дозой. Полный курс вакцинации к этому времени прошли 37,1% взрослого населения страны, бустерную дозу сделали 39 625 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С тех пор коронавирусом переболели 900 тысяч человек.
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