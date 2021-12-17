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Грузинский спа-центр стал лауреатом престижной европейской награды
Грузинский спа-центр стал лауреатом престижной европейской награды
Спа-центр курорта Саирме признан лучшим в номинации "Лучшая программа пост-ковидной реабилитации" 17.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Спа-центр грузинского курорта Саирме стал победителем престижного конкурса Европейской курортной ассоциации в номинации "Лучшая программа пост-ковидной реабилитации", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.В конкурсе приняли участие около 100 курортов 20 стран Европы. Официальная церемония награждения прошла в Хорватии, где собралось более сотни специалистов, работающих в области европейского курортного и медицинского туризма.Какие болезни лечат на курортах Грузии?&gt;&gt;Основная цель конкурса ESPA Innovation Awards - выявить отели в сфере медицины и здравоохранения, которые разработали новые, отличительные и эффективные подходы повышения качества жизни.Курорт Саирме расположен в горной субтропической зоны на высоте 950 метров над уровнем моря в Западной Грузии.Саирме - единственный курорт в Грузии с пятью минеральными источниками и одним источником термальных вод лечебными свойствами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, саирме, конкурс

Грузинский спа-центр стал лауреатом престижной европейской награды

17:41 17.12.2021
© Facebook / Georgian National Tourism AdministrationСпа-центр курорта Саирме
Спа-центр курорта Саирме - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Facebook / Georgian National Tourism Administration
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Спа-центр курорта Саирме признан лучшим в номинации "Лучшая программа пост-ковидной реабилитации"
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Спа-центр грузинского курорта Саирме стал победителем престижного конкурса Европейской курортной ассоциации в номинации "Лучшая программа пост-ковидной реабилитации", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
В конкурсе приняли участие около 100 курортов 20 стран Европы. Официальная церемония награждения прошла в Хорватии, где собралось более сотни специалистов, работающих в области европейского курортного и медицинского туризма.
Какие болезни лечат на курортах Грузии?>>
Основная цель конкурса ESPA Innovation Awards - выявить отели в сфере медицины и здравоохранения, которые разработали новые, отличительные и эффективные подходы повышения качества жизни.
Курорт Саирме расположен в горной субтропической зоны на высоте 950 метров над уровнем моря в Западной Грузии.
Саирме - единственный курорт в Грузии с пятью минеральными источниками и одним источником термальных вод лечебными свойствами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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