https://sputnik-georgia.ru/20211217/gruziya-poluchit-kredit-na-internetizatsiyu-sel-262945948.html
Грузия получит кредит на интернетизацию сел
Грузия получит кредит на интернетизацию сел
В рамках кредита будет профинансирована прокладка примерно пять тысяч километров оптоволоконного кабеля 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T16:52+0400
2021-12-17T16:52+0400
2021-12-17T16:52+0400
экономика
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европейский инвестиционный банк
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Почти полмиллиона жителей сел в Грузии смогут получить доступ к высокоскоростному интернету, на что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 34 миллиона евро, говорится в сообщении банка.По информации ЕИБ, инвестиции улучшат качество жизни, создадут новые возможности для бизнеса и повысят устойчивость Грузии к кризису.В рамках кредита будет профинансирована прокладка примерно пять тысяч километров оптоволоконного кабеля и обеспечение инфраструктуры открытого доступа в интернет для операторов связи Грузии.На саммите Восточного партнерства ЕИБ подписал несколько соглашений на осуществление инвестиций в регионе в рамках экономического и инвестиционного плана Евросоюза. Речь идет об инвестициях в размере 171 миллиона евро, которые предусматривают кредиты ЕИБ и гранты ЕС для Грузии, Молдовы и Украины.Как отмечает ЕИБ, эти инвестиции будут способствовать развитию цифровизации, энергоэффективности, образования и борьбе с изменением климата в Грузии, Молдове и Украине. Кроме того, инвестиции помогут найти новые источники восстановления малого и среднего бизнеса от пандемии коронавируса.С 2020 года Европейский инвестиционный банк одобрил кредиты на сумму 1,52 миллиарда евро для стран Восточного соседства, а именно Украины, Грузии и Молдовы, в поддержку приоритетов и ключевых инициатив ЕС.В настоящее время в Грузии осуществляется проект всеобщей интернетизации OpenNet. Основной задачей данного проекта является обеспечение интернетом деревень и сел, так как большие города в большей или меньшей степени, но имеют доступ к высокоскоростному Интернету. Речь идет о 800 населенных пунктовПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, европейский инвестиционный банк, интернет
Грузия получит кредит на интернетизацию сел
В рамках кредита будет профинансирована прокладка примерно пять тысяч километров оптоволоконного кабеля
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Почти полмиллиона жителей сел в Грузии смогут получить доступ к высокоскоростному интернету, на что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 34 миллиона евро, говорится в сообщении
банка.
По информации ЕИБ, инвестиции улучшат качество жизни, создадут новые возможности для бизнеса и повысят устойчивость Грузии к кризису.
В рамках кредита будет профинансирована прокладка примерно пять тысяч километров оптоволоконного кабеля и обеспечение инфраструктуры открытого доступа в интернет для операторов связи Грузии.
На саммите Восточного партнерства ЕИБ подписал несколько соглашений на осуществление инвестиций в регионе в рамках экономического и инвестиционного плана Евросоюза. Речь идет об инвестициях в размере 171 миллиона евро, которые предусматривают кредиты ЕИБ и гранты ЕС для Грузии, Молдовы и Украины.
Как отмечает ЕИБ, эти инвестиции будут способствовать развитию цифровизации, энергоэффективности, образования и борьбе с изменением климата в Грузии, Молдове и Украине. Кроме того, инвестиции помогут найти новые источники восстановления малого и среднего бизнеса от пандемии коронавируса.
С 2020 года Европейский инвестиционный банк одобрил кредиты на сумму 1,52 миллиарда евро для стран Восточного соседства, а именно Украины, Грузии и Молдовы, в поддержку приоритетов и ключевых инициатив ЕС.
В настоящее время в Грузии осуществляется проект всеобщей интернетизации OpenNet. Основной задачей данного проекта является обеспечение интернетом деревень и сел, так как большие города в большей или меньшей степени, но имеют доступ к высокоскоростному Интернету. Речь идет о 800 населенных пунктов
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