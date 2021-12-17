https://sputnik-georgia.ru/20211217/interes-kitaya-k-gruzinskomu-vinu-rastet-262950074.html

Интерес Китая к грузинскому вину растет

Интерес Китая к грузинскому вину растет

В целях популяризации грузинского вина в Китае дегустация грузинских вин охватывает три важнейшие провинции 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T19:16+0400

2021-12-17T19:16+0400

2021-12-17T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В двух городах Китая - Шанхае и Чэнду, прошла презентация грузинского вина под названием Georgian Wine Roadshow, говорится в сообщении Национального агентства вина.По информации Агентства, в целях популяризации грузинского вина в Китае дегустация грузинских вин охватывает три важнейшие провинции. Аналогичное мероприятие пройдет 20 декабря в еще одном городе - Шэньчжэне.Презентацию грузинского вина провел магистр вина Жюльен Булар - один из пяти профессионалов в этой области, подобранных в рамках образовательной программы по грузинскому вину, которые проводят семинары и образовательные мероприятия в Китае по продвижению грузинской продукции.Булар познакомил гостей с историей Грузии, грузинской винной культурой, основными сортами грузинского винограда, регионами виноградарства и важными аспектами виноделия. Также Булар рассказал о важности торгового партнерства между Грузией и Китаем.На дегустациях грузинских вин были представлены вина разных стилей, чтобы привлечь внимание разных сегментов потребителей.Китай остается стратегическим рынком для грузинского вина, где в целях повышения узнаваемости и экспорта грузинского вина в 2021 году при финансовой поддержке Национального агентства вина и маркетинговой компании-подрядчика агентства Meiburg Wine Media проведены различные маркетинговые мероприятия.По данным за январь-ноябрь этого года, из Грузии в Китай было экспортировано до 5,5 миллиона бутылок вина, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruziya-rabotaet-nad-populyarizatsiey-svoego-vina-vo-frantsii-262673577.html

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экономика, новости, грузия, грузинское вино, китай, национальное агентство вина