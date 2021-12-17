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Кто поедет на Венецианскую биеннале от Грузии? Минкульт выбрал сильнейших
Кто поедет на Венецианскую биеннале от Грузии? Минкульт выбрал сильнейших
В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка с 13 апреля по 1 декабря 2022 года
2021-12-17T16:21+0400
2021-12-17T16:21+0400
2021-12-17T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинский Минкульт выявил двух лучших кандидатов для участия в Венецианской международной биеннале искусств от Грузии.Из короткого списка претендентов комиссия из шести человек выбрала двух победителей:Эти два проекта, в случае согласия авторов, могут быть совместно представлены в Национальном павильоне Грузии. Если же авторы не договорятся, конкурсная комиссия до 18 декабря выберет одного из них и объявит победителя.Ранее министерство культуры, спорта и молодежи опубликовало шорт-лист проектов. Изначально же в конкурсе участвовало 15 проектов.В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участники будут выбраны на основе конкурса, который будет объявлен в январе 2022 года.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грузия, венецианская биеннале, искусство, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Кто поедет на Венецианскую биеннале от Грузии? Минкульт выбрал сильнейших
В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка с 13 апреля по 1 декабря 2022 года
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Грузинский Минкульт выявил
двух лучших кандидатов для участия в Венецианской международной биеннале искусств от Грузии.
Из короткого списка претендентов комиссия из шести человек выбрала двух победителей:
"Мне жаль сад" - представитель проекта организация "Между состояниями". Авторы проекта – Мариам Натрошвили и Давид (Дату) Джинчарадзе;
"Когда все деревья засохнут, Гия посадит саженец, который зацветет" - представитель проекта организация "Проджект артбит". Кураторы Томас Деламар, художник Ника Кутателадзе.
Эти два проекта, в случае согласия авторов, могут быть совместно представлены в Национальном павильоне Грузии. Если же авторы не договорятся, конкурсная комиссия до 18 декабря выберет одного из них и объявит победителя.
Ранее министерство культуры, спорта и молодежи опубликовало шорт-лист проектов. Изначально же в конкурсе участвовало 15 проектов.
В Венеции грузинский проект будет представлен на острове Джудекка, который будет в распоряжении Грузии с 13 апреля 2022 года по 1 декабря 2022 года.
При этом впервые в этом году в течение первого месяца 59-й Венецианской биеннале в Национальном павильоне Грузии будет действовать молодежная резиденция искусства. В ней примут участие художники и искусствоведы из Грузии в возрасте до 30 лет. Срок пребывания в резиденции составит один месяц, и ее участники будут выбраны на основе конкурса, который будет объявлен в январе 2022 года.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
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