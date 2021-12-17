https://sputnik-georgia.ru/20211217/lasha-talakhadze-v-pyatyy-raz-podryad-vyigral-chempionat-mira-po-tyazheloy-atletike-262947952.html

Лаша Талахадзе в пятый раз подряд выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике

Лаша Талахадзе в пятый раз подряд выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике

По сумме двоеборья Талахадзе показал результат 492 килограмма, что на четыре килограмма лучше прошлого мирового достижения 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T17:24+0400

2021-12-17T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе в пятый раз подряд выиграл чемпионат мира, на сей раз в Ташкенте, и попутно установил три новых мировых рекорда в категории свыше 109 килограмм.В соревнованиях в рывке Талахадзе в третьей попытке поднял штангу весом 225 килограммов и на два килограмма улучшил свое же достижение, установленное на Олимпийских играх в Токио.В соревнованиях в толчке грузинский спортсмен также улучшил свое достижение на два килограмма, подняв штангу весом 267 килограммов. По сумме двоеборья Талахадзе показал результат 492 килограмма, что на четыре килограмма лучше прошлого мирового достижения.Для сборной Грузии медаль Талахадзе стала третьей на ЧМ в Ташкенте. Ранее Шота Мишвелидзе (-61 килограмм) завоевал серебро, а Реваз Давитадзе (-89 килограммов) – бронзу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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