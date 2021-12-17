https://sputnik-georgia.ru/20211217/na-zapadnom-fronte-bez-peremen-chego-zhdat-ot-vizita-garibashvili-v-bryussel-262952930.html

"На западном фронте без перемен": чего ждать от визита Гарибашвили в Брюссель

"На западном фронте без перемен": чего ждать от визита Гарибашвили в Брюссель

Встреча премьера Грузии и генсека НАТО прошла в Брюсселе на фоне крайне осложненных отношений Запада с Россией 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T20:40+0400

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политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

восточное партнерство

йенс столтенберг

арчил сихарулидзе

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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Планы властей Грузии касательно вступления страны в Евросоюз и НАТО обречены на провал в ближайшие десятилетия, сказал политолог Арчил Сихарулидзе, подводя итоги встречи премьер-министра с руководством этих организаций в Брюсселе.Гарибашвили заявил, что Грузия готова ко вступлению в НАТО – Столтенберг ответил>>Встреча Ираклия Гарибашвили и Йенса Столтенберга прошла в Брюсселе на фоне крайне осложненных отношений Запада с Россией, обеспокоенной планами расширения НАТО. В минувшую пятницу МИД РФ призвал "официально дезавуировать" решение Бухарестского саммита и отказаться от планов по вступлению в Альянс Грузии и Украины.Премьер находился в Брюсселе по случаю саммита "Восточного партнерства". Целью визита он назвал достижение конечной цели - "полноправного членства Грузии в НАТО и ЕС". При этом Гарибашвили заверил президента Европейского совета Шарля Мишеля в "приверженности Грузии повестке дня реформ на пути интеграции в ЕС"."Восточное партнерство" - это политический проект ЕС, который направлен на сближение Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины с Европейским союзом.В Москве неоднократно отмечали откровенные попытки ЕС освоить подобным образом геополитическое пространство к востоку от границ "единой Европы", политически и экономически привязать к себе восточные постсоветские страны, нарушая их исторически сложившиеся связи с Россией."В вопросе членства в ЕС здесь больше играет фактор кризиса в ЕС, нежели фактор России. И этот кризис связан с нелиберальными режимами и с тем, что пока вообще сложно осознать, куда должен двигаться Евросоюз и по какому пути развития. И на этом фоне, принятие Грузии – страны, которая пока сама находится в неопределенности и находится в нестабильном регионе – является проблемой. Поэтому тема членства Грузии в НАТО и ЕС является вопросом десятилетий", - отметил Сихарулидзе.Не ожидает политолог и каких-то изменений во внутриполитической жизни Грузии. Страна переживает очередной политический кризис, который начался после выборов в местные органы власти Грузии в октябре. Оппозиция обвинила власти в фальсификации, депутаты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили бойкот работе парламента.США и НАТО изучат вопрос о предоставлениях гарантий безопасности России>>"Я не думаю, что визит премьера в Брюссель как-то повлияет на то, что происходит внутри страны. Одно – какие послание у премьера на международном уровне, и совершенно другое - какие послания у него на внутренней арене. На внутренний арене, он прекрасно знает, что вопрос примирения является непопулярным. Избиратели "Грузинской мечты" - это радикально настроенные люди, и они не хотят никакого примирения, особенно с "Национальным движением", - заявил Сихарулидзе.При этом он отметил, что представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" не особо настроены на примирение.В Брюсселе премьер-министр Грузии провел встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи, лидерами стран "Ассоциированного трио" (трехсторонний формат усиленного сотрудничества Грузии, Украины и Молдовы с Евросоюзом).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, восточное партнерство, йенс столтенберг, арчил сихарулидзе