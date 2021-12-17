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Осенняя сессия парламента Грузии закрылась
Осенняя сессия парламента Грузии закрылась
Внеочередная сессия откроется уже на следующей неделе и продлится до конца декабря 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Осенняя сессия работы парламента Грузии закрылась, однако депутаты продолжат работу до января.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается гимном в третью пятницу декабря.Однако, как заявил вице-спикер парламента Гия Вольский, в ближайшее время парламент обратится к президенту Грузии о проведении внеочередной сессии.По его словам, внеочередная сессия откроется уже на следующей неделе и продлится до конца декабря.Причиной назначения внеочередной сессии вице-спикер назвал необходимость принятия в окончательном чтении ряда важных для страны законопроектов, в том числе "Об азартных играх".После завершения внеочередной сессии депутаты уйдут на каникулы до февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211214/strasti-vokrug-zakonoproekta-ob-azartnykh-igrakh-nakalyayutsya---dve-storony-odnoy-medali-262859080.html
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политика, новости, грузия, парламент грузии, осенняя сессия парламента

Осенняя сессия парламента Грузии закрылась

22:33 17.12.2021 (обновлено: 23:05 17.12.2021)
© Sputnik / STRINGERПарламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Внеочередная сессия откроется уже на следующей неделе и продлится до конца декабря
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Осенняя сессия работы парламента Грузии закрылась, однако депутаты продолжат работу до января.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается гимном в третью пятницу декабря.
Однако, как заявил вице-спикер парламента Гия Вольский, в ближайшее время парламент обратится к президенту Грузии о проведении внеочередной сессии.
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По его словам, внеочередная сессия откроется уже на следующей неделе и продлится до конца декабря.
Причиной назначения внеочередной сессии вице-спикер назвал необходимость принятия в окончательном чтении ряда важных для страны законопроектов, в том числе "Об азартных играх".
После завершения внеочередной сессии депутаты уйдут на каникулы до февраля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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