https://sputnik-georgia.ru/20211214/strasti-vokrug-zakonoproekta-ob-azartnykh-igrakh-nakalyayutsya---dve-storony-odnoy-medali-262859080.html

Мнения о законопроекте об азартных играх разнятся - две стороны одной медали

Мнения о законопроекте об азартных играх разнятся - две стороны одной медали

Новая инициатива об ограничении доступа к азартным играм выявила две грани: с одной стороны, быстрое решение проблем лудоманией, а с другой - сильный удар по... 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T19:20+0400

2021-12-14T19:20+0400

2021-12-14T19:28+0400

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игорный бизнес в грузии

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С запретом в Грузии азартных игр в онлайн-формате выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его мнению, это поможет справится с игроманами и положительно скажется на благополучии населения.Официальной статистики о доходах игрового бизнеса и игроках не существует. Однако число игроков пытаются посчитать многие неправительственные организации, занимающиеся этой проблемой.Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса >>Согласно их статистике, в среднем в азартные игры играют от 700 тысяч до одного миллиона жителей Грузии, это практически треть всего населения страны. При этом, среди заядлых игроков как взрослые люди, так и несовершеннолетние. По последним данным на май 2021 года, в азартные игры играли как минимум 48% школьников страны, из который 20% на тот момент были уже зависимы от азартных игр.Учитывая низкий возраст игроков различных онлайн-казино и тотализаторов, а также тяжкие последствия лудомании, власти Грузии приняли решение ужесточить существующее законодательство.Череда запретовСогласно предложенным правительством Грузии поправкам, в первую очередь в Грузии игровой онлайн бизнес будет облагаться налогом.Так системное электронное устройство любых игр станет объектом налогообложения. Подоходным налогом и налогом на прибыль будет облагаться разница между ставкой и итоговым выигрышем. Налоговая ставка подоходного налога и налога на прибыль составит по 10% и будет ежемесячной.Оппозиция поддерживает инициативу премьера Грузии о закрытии онлайн-казино >>Кроме того, подоходным налогом в размере 2% будет облагаться сумма, выносимая лицом со счета после участия в азартной или прибыльной игре.Авторы законопроекта предполагают, что это принесет бюджету только за один 2022 год 127 миллионов лари только в виде налога на прибыль и еще 98 миллионов лари в виде подоходного налога.Еще одним запретом для азартного бизнеса станет повышение возраста для принятия участия в азартных играх – с 18 до 25 лет. Кроме того, запрет на азартные игры распространится на зависимых от азартных игр и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Второй список будет позднее составлен министерством финансов Грузии, и в него войдут социально незащищенные граждане и чиновники.Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры >>По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть сразу почти один миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.Еще одним запретом будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.Вторая сторона медалиМежду тем в "Ассоциации азартных игр" ничего хорошего в законопроекте не увидели.По их мнению, высокие налоги и запреты не заставят игроков отказаться от игр. Как заявил глава администрации Ассоциации Георгий Мамулашвили, итогом всех запретом станет отток денег за рубеж.В то же время игровой бизнес уже перешел к угрозам в адрес государства."Ожидаемые регуляции окажут серьезное давление на компании, занятые игровым бизнесом, что автоматически повлечет необходимость оптимизации расходов и сделает невозможным вложение инвестиций в грузинский спорт", - заявляют в "Ассоциации азартных игр".По их словам, спонсорство, которое не запрещено, не является для них оправданной тратой, покрывающей расходы, и финансово оно не выгодно."Таким образом, в случае утверждения законодательных ограничений, игровому сектору придется отказаться от спонсирования спорта", - говорится в заявлении ассоциации.Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино >>По их словам, речь идет о нескольких десятках миллионов лари, которые компании, благодаря доходам, тратили на грузинский спорт.Однако, если ассоциация говорит только о проблеме спонсорства и оттоке денег за границу, эксперты видят в таких запретах еще одну угрозу в виде появления в стране так называемого "черного игрового бизнеса" и роста криминала в стране.Косвенная проблемаЕще одну проблему в введении ограничений видят частные телекомпании, особенно оппозиционные, у которых нет контрактов с государством."Все наши развлекательные шоу финансируют игровые компании. Как мне к новому сезону, который начнется через месяц, найти нового спонсора и оформить с ним контракт? Это не только путь сокращения доходов. но и практическое упразднение новых доходов. Хотя бы на год отложите задействование. Пусть он войдет в силу 1 сентября. Вы таким образом из бюджета моей телекомпании выводите 20%, что составит 4,5 миллиона лари", - сказал гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.По словам директора телеканала "Кавкасия" Нино Джангирашвили, телеканалы потеряют минимум 20 миллионов после нововведения."В прошлом году и в этом, если не считать политическую рекламу, доход от коммерческой рекламы всех телеканалов был около 60 миллионов. Сейчас вы говорите, что после новшества рекламный рынок потеряет 27 миллионов и отсюда минимум 20 миллионов теряют телеканалы. Когда такой поток выходит из индустрии, она должна принимать участие в дискуссиях, и этот законопроект нельзя принимать в ускоренном режиме", - сказала Джангирашвили.Какая проблема перевесит и насколько законопроект окажется результативным и полезным, станет известно уже после задействования ограничений в январе 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Dokhody-ot-reklamy-gruzinskikh-telekanalov-vyrosli-252580093.html

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2021

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