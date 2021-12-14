https://sputnik-georgia.ru/20211214/strasti-vokrug-zakonoproekta-ob-azartnykh-igrakh-nakalyayutsya---dve-storony-odnoy-medali-262859080.html
Мнения о законопроекте об азартных играх разнятся - две стороны одной медали
Мнения о законопроекте об азартных играх разнятся - две стороны одной медали
Новая инициатива об ограничении доступа к азартным играм выявила две грани: с одной стороны, быстрое решение проблем лудоманией, а с другой - сильный удар по... 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T19:20+0400
2021-12-14T19:20+0400
2021-12-14T19:28+0400
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С запретом в Грузии азартных игр в онлайн-формате выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его мнению, это поможет справится с игроманами и положительно скажется на благополучии населения.Официальной статистики о доходах игрового бизнеса и игроках не существует. Однако число игроков пытаются посчитать многие неправительственные организации, занимающиеся этой проблемой.Министр финансов Грузии рассказал о новых правилах для игорного бизнеса >>Согласно их статистике, в среднем в азартные игры играют от 700 тысяч до одного миллиона жителей Грузии, это практически треть всего населения страны. При этом, среди заядлых игроков как взрослые люди, так и несовершеннолетние. По последним данным на май 2021 года, в азартные игры играли как минимум 48% школьников страны, из который 20% на тот момент были уже зависимы от азартных игр.Учитывая низкий возраст игроков различных онлайн-казино и тотализаторов, а также тяжкие последствия лудомании, власти Грузии приняли решение ужесточить существующее законодательство.Череда запретовСогласно предложенным правительством Грузии поправкам, в первую очередь в Грузии игровой онлайн бизнес будет облагаться налогом.Так системное электронное устройство любых игр станет объектом налогообложения. Подоходным налогом и налогом на прибыль будет облагаться разница между ставкой и итоговым выигрышем. Налоговая ставка подоходного налога и налога на прибыль составит по 10% и будет ежемесячной.Оппозиция поддерживает инициативу премьера Грузии о закрытии онлайн-казино >>Кроме того, подоходным налогом в размере 2% будет облагаться сумма, выносимая лицом со счета после участия в азартной или прибыльной игре.Авторы законопроекта предполагают, что это принесет бюджету только за один 2022 год 127 миллионов лари только в виде налога на прибыль и еще 98 миллионов лари в виде подоходного налога.Еще одним запретом для азартного бизнеса станет повышение возраста для принятия участия в азартных играх – с 18 до 25 лет. Кроме того, запрет на азартные игры распространится на зависимых от азартных игр и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Второй список будет позднее составлен министерством финансов Грузии, и в него войдут социально незащищенные граждане и чиновники.Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры >>По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть сразу почти один миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.Еще одним запретом будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.Вторая сторона медалиМежду тем в "Ассоциации азартных игр" ничего хорошего в законопроекте не увидели.По их мнению, высокие налоги и запреты не заставят игроков отказаться от игр. Как заявил глава администрации Ассоциации Георгий Мамулашвили, итогом всех запретом станет отток денег за рубеж.В то же время игровой бизнес уже перешел к угрозам в адрес государства."Ожидаемые регуляции окажут серьезное давление на компании, занятые игровым бизнесом, что автоматически повлечет необходимость оптимизации расходов и сделает невозможным вложение инвестиций в грузинский спорт", - заявляют в "Ассоциации азартных игр".По их словам, спонсорство, которое не запрещено, не является для них оправданной тратой, покрывающей расходы, и финансово оно не выгодно."Таким образом, в случае утверждения законодательных ограничений, игровому сектору придется отказаться от спонсирования спорта", - говорится в заявлении ассоциации.Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино >>По их словам, речь идет о нескольких десятках миллионов лари, которые компании, благодаря доходам, тратили на грузинский спорт.Однако, если ассоциация говорит только о проблеме спонсорства и оттоке денег за границу, эксперты видят в таких запретах еще одну угрозу в виде появления в стране так называемого "черного игрового бизнеса" и роста криминала в стране.Косвенная проблемаЕще одну проблему в введении ограничений видят частные телекомпании, особенно оппозиционные, у которых нет контрактов с государством."Все наши развлекательные шоу финансируют игровые компании. Как мне к новому сезону, который начнется через месяц, найти нового спонсора и оформить с ним контракт? Это не только путь сокращения доходов. но и практическое упразднение новых доходов. Хотя бы на год отложите задействование. Пусть он войдет в силу 1 сентября. Вы таким образом из бюджета моей телекомпании выводите 20%, что составит 4,5 миллиона лари", - сказал гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.По словам директора телеканала "Кавкасия" Нино Джангирашвили, телеканалы потеряют минимум 20 миллионов после нововведения."В прошлом году и в этом, если не считать политическую рекламу, доход от коммерческой рекламы всех телеканалов был около 60 миллионов. Сейчас вы говорите, что после новшества рекламный рынок потеряет 27 миллионов и отсюда минимум 20 миллионов теряют телеканалы. Когда такой поток выходит из индустрии, она должна принимать участие в дискуссиях, и этот законопроект нельзя принимать в ускоренном режиме", - сказала Джангирашвили.Какая проблема перевесит и насколько законопроект окажется результативным и полезным, станет известно уже после задействования ограничений в январе 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, колумнисты, игорный бизнес в грузии
Мнения о законопроекте об азартных играх разнятся - две стороны одной медали
19:20 14.12.2021 (обновлено: 19:28 14.12.2021)
Новая инициатива об ограничении доступа к азартным играм выявила две грани: с одной стороны, быстрое решение проблем лудоманией, а с другой - сильный удар по игорному бизнесу и не только ему
С запретом в Грузии азартных игр в онлайн-формате выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его мнению, это поможет справится с игроманами и положительно скажется на благополучии населения.
Официальной статистики о доходах игрового бизнеса и игроках не существует. Однако число игроков пытаются посчитать многие неправительственные организации, занимающиеся этой проблемой.
Согласно их статистике, в среднем в азартные игры играют от 700 тысяч до одного миллиона жителей Грузии, это практически треть всего населения страны. При этом, среди заядлых игроков как взрослые люди, так и несовершеннолетние. По последним данным на май 2021 года, в азартные игры играли как минимум 48% школьников страны, из который 20% на тот момент были уже зависимы от азартных игр.
Учитывая низкий возраст игроков различных онлайн-казино и тотализаторов, а также тяжкие последствия лудомании, власти Грузии приняли решение ужесточить существующее законодательство.
Череда запретов
Согласно предложенным правительством Грузии поправкам, в первую очередь в Грузии игровой онлайн бизнес будет облагаться налогом.
Так системное электронное устройство любых игр станет объектом налогообложения. Подоходным налогом и налогом на прибыль будет облагаться разница между ставкой и итоговым выигрышем. Налоговая ставка подоходного налога и налога на прибыль составит по 10% и будет ежемесячной.
Кроме того, подоходным налогом в размере 2% будет облагаться сумма, выносимая лицом со счета после участия в азартной или прибыльной игре.
Авторы законопроекта предполагают, что это принесет бюджету только за один 2022 год 127 миллионов лари только в виде налога на прибыль и еще 98 миллионов лари в виде подоходного налога.
Еще одним запретом для азартного бизнеса станет повышение возраста для принятия участия в азартных играх – с 18 до 25 лет. Кроме того, запрет на азартные игры распространится на зависимых от азартных игр и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Второй список будет позднее составлен министерством финансов Грузии, и в него войдут социально незащищенные граждане и чиновники.
По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть сразу почти один миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.
Еще одним запретом будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.
Вторая сторона медали
Между тем в "Ассоциации азартных игр" ничего хорошего в законопроекте не увидели.
По их мнению, высокие налоги и запреты не заставят игроков отказаться от игр. Как заявил глава администрации Ассоциации Георгий Мамулашвили, итогом всех запретом станет отток денег за рубеж.
"Человек, который хочет играть, всегда найдет способ, как бы ему ни запрещали. А это навредит населению, так как будут незаконные игры. Сегодня есть много способов играть за пределами страны, и часть населения так уже играет на иностранных сайтах. И в денежном эквиваленте отток составляет 120 миллионов лари. После запрета эта сумма может вырасти в 10 раз", - сказал Мамулашвили.
В то же время игровой бизнес уже перешел к угрозам в адрес государства.
"Ожидаемые регуляции окажут серьезное давление на компании, занятые игровым бизнесом, что автоматически повлечет необходимость оптимизации расходов и сделает невозможным вложение инвестиций в грузинский спорт", - заявляют в "Ассоциации азартных игр".
По их словам, спонсорство, которое не запрещено, не является для них оправданной тратой, покрывающей расходы, и финансово оно не выгодно.
"Таким образом, в случае утверждения законодательных ограничений, игровому сектору придется отказаться от спонсирования спорта", - говорится в заявлении ассоциации.
По их словам, речь идет о нескольких десятках миллионов лари, которые компании, благодаря доходам, тратили на грузинский спорт.
Однако, если ассоциация говорит только о проблеме спонсорства и оттоке денег за границу, эксперты видят в таких запретах еще одну угрозу в виде появления в стране так называемого "черного игрового бизнеса" и роста криминала в стране.
Косвенная проблема
Еще одну проблему в введении ограничений видят частные телекомпании, особенно оппозиционные, у которых нет контрактов с государством.
"Все наши развлекательные шоу финансируют игровые компании. Как мне к новому сезону, который начнется через месяц, найти нового спонсора и оформить с ним контракт? Это не только путь сокращения доходов. но и практическое упразднение новых доходов. Хотя бы на год отложите задействование. Пусть он войдет в силу 1 сентября. Вы таким образом из бюджета моей телекомпании выводите 20%, что составит 4,5 миллиона лари", - сказал гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
По словам директора телеканала "Кавкасия" Нино Джангирашвили, телеканалы потеряют минимум 20 миллионов после нововведения.
"В прошлом году и в этом, если не считать политическую рекламу, доход от коммерческой рекламы всех телеканалов был около 60 миллионов. Сейчас вы говорите, что после новшества рекламный рынок потеряет 27 миллионов и отсюда минимум 20 миллионов теряют телеканалы. Когда такой поток выходит из индустрии, она должна принимать участие в дискуссиях, и этот законопроект нельзя принимать в ускоренном режиме", - сказала Джангирашвили.
Какая проблема перевесит и насколько законопроект окажется результативным и полезным, станет известно уже после задействования ограничений в январе 2022 года.
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