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Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года

Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года

Согласно прогнозу, инфляция вырастет в начале будущего года, что может вызвать увеличение монетарной политики 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T00:28+0400

2021-12-17T00:28+0400

2021-12-17T00:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление об утвердлении денежно-кредитной и валютной политики на 2022- 2024 годы.За постановление проголосовали 76 депутатов против 8.Основные направления денежно-кредитной представил президент Национального банка Грузии Коба ГвенетадзеПо его словам, для достижения стабильности Национальный банк Грузии использует режим целевой инфляции, который является самым современным и эффективным механизмом.Что касается, факторов влияющих на инфляцию, то глава Нацбанка отметил, что резкий рост цен в долларах на продукты, нефти и грузоперевозки на международном рынке оказывает влияние на инфляцию импорта.Согласно прогнозу, инфляция вырастет в начале будущего года, что может вызвать увеличение монетарной политики, но в случае стабильной эпидемиологической ситуации вызовет снижение цен с весны.В тоже время он подчеркнул, что жесткая монетарная политика без необходимости может негативно сказаться на экономике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211204/inflyatsiya-v-gruzii-po-prezhnemu-na-zapredelnom-urovne--novaya-statistika-262581220.html

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