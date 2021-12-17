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Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года
Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года
Согласно прогнозу, инфляция вырастет в начале будущего года, что может вызвать увеличение монетарной политики 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T00:28+0400
2021-12-17T00:28+0400
2021-12-17T00:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление об утвердлении денежно-кредитной и валютной политики на 2022- 2024 годы.За постановление проголосовали 76 депутатов против 8.Основные направления денежно-кредитной представил президент Национального банка Грузии Коба ГвенетадзеПо его словам, для достижения стабильности Национальный банк Грузии использует режим целевой инфляции, который является самым современным и эффективным механизмом.Что касается, факторов влияющих на инфляцию, то глава Нацбанка отметил, что резкий рост цен в долларах на продукты, нефти и грузоперевозки на международном рынке оказывает влияние на инфляцию импорта.Согласно прогнозу, инфляция вырастет в начале будущего года, что может вызвать увеличение монетарной политики, но в случае стабильной эпидемиологической ситуации вызовет снижение цен с весны.В тоже время он подчеркнул, что жесткая монетарная политика без необходимости может негативно сказаться на экономике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211204/inflyatsiya-v-gruzii-po-prezhnemu-na-zapredelnom-urovne--novaya-statistika-262581220.html
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экономика, новости, грузия, парламент грузии, национальный банк грузии
Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года
Согласно прогнозу, инфляция вырастет в начале будущего года, что может вызвать увеличение монетарной политики
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление об утвердлении денежно-кредитной и валютной политики на 2022- 2024 годы.
За постановление проголосовали 76 депутатов против 8.
Основные направления денежно-кредитной представил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе
По его словам, для достижения стабильности Национальный банк Грузии использует режим целевой инфляции, который является самым современным и эффективным механизмом.
Что касается, факторов влияющих на инфляцию, то глава Нацбанка отметил, что резкий рост цен в долларах на продукты, нефти и грузоперевозки на международном рынке оказывает влияние на инфляцию импорта.
Согласно прогнозу, инфляция вырастет в начале будущего года, что может вызвать увеличение монетарной политики, но в случае стабильной эпидемиологической ситуации вызовет снижение цен с весны.
"Национальный банк будет сторонником жесткой монетарной политики, пока инфляция не снизится. Это будет гарантом того, что вызванная эгзогенными факторами не перерастет в перманентную инфляцию", - сказал Гвенетадзе.
В тоже время он подчеркнул, что жесткая монетарная политика без необходимости может негативно сказаться на экономике.
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