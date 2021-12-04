https://sputnik-georgia.ru/20211204/inflyatsiya-v-gruzii-po-prezhnemu-na-zapredelnom-urovne--novaya-statistika-262581220.html

Инфляция в Грузии по-прежнему на запредельном уровне – новая статистика

Инфляция в Грузии по-прежнему на запредельном уровне – новая статистика

За год цены на продовольствие выросли на 17%, также подорожали транспорт и коммунальные услуги 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T09:01+0400

2021-12-04T09:01+0400

2021-12-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2021 года к ноябрю 2020 года) в Грузии составила 12,5%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (20,2%), коммунальные услуги (11,5%), гостиницы и рестораны (10,9%) и здравоохранение (8,5%). В ноябре цены на продовольствие за год выросли на 17%. Больше всего подорожали растительное масло – 27,7%, овощи – 26,2%, хлеб и хлебопродукты – 20,4%, молоко и яйца – 17,9%, сахар – 15,5%.Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект >>В ноябре 2021 года, по сравнению с октябрем 2021 года, уровень инфляции составил 0,6%. В октябре месячная инфляция составляла 1,3%.Что влияет на динамику цен в ГрузииПо информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах."В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении Нацбанка.Регулятор отмечает, что рост инфляции также является проблемой для Грузии. Высокий уровень показателя в основном обусловлен единичными факторами, которые особенно активны во всем мире в 2020-2021 годах. По предварительным оценкам, вклад этих экзогенных факторов в общую инфляцию составляет около восьми процентных пунктов.Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны >>"В 2021 году ожидается рост ВВП на 10 процентов, что в основном будет связано с сохранением фискальных стимулов, реализацией спроса, накопленного на предыдущих этапах пандемии, и недавней высокой процентной ставкой", – отмечет Нацбанк.Сильная кредитная активность является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время препятствует снижению инфляции, подчеркивает Нацбанк.Прогноз по уровню инфляции пока неутешительныйПо мнению Нацбанка, до конца года инфляция останется высокой."В декабре этого года и январе-феврале следующего года годовая инфляция будет еще больше увеличиваться за счет эффекта от роста коммунальных субсидий", – говорится в заявлении регулятора.Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>В документе отмечается, что при прочих равных условиях текущий прогноз предполагает снижение инфляции с весны 2022 года, что вместе с принятием временных факторов будет поддержано существующей жесткой денежно-кредитной политикой и фискальной консолидацией.Однако перед лицом сильных потрясений предложения угроза роста инфляционных ожиданий по-прежнему актуальна. Однако инфляционные риски сохраняются, и их реализация может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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