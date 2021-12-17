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Розовые очки, традиции и надежды: итоги года подвели в грузинской диаспоре Москвы
Розовые очки, традиции и надежды: итоги года подвели в грузинской диаспоре Москвы
Что сделано и, главное, как, и что еще только предстоит - грузинская диаспора в Москве подвела итоги уходящего года
2021-12-17T12:35+0400
2021-12-17T12:35+0400
2021-12-17T12:37+0400
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15 декабря в Москве Федеральная Грузинская национально-культурная автономия подвела итоги года. С докладом выступил и ответил на вопросы глава ФНКА, президент Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений Давид Цецхладзе."Конференция – не ресторан, не банкет, не концерт, – начал свою речь Давид Цецхладзе. – И все же, несмотря на пробки, будний день, предпраздничную суету, вы пришли". Конечно, будут еще подведения итогов – в рамках онлайн и офлайн-встреч руководителей региональных диаспорных организаций и участников различных направлений деятельности. Участниками этой отчетной конференции были, в первую очередь, московские грузины. Можно сказать, столичный актив, но не весь. Оно и понятно, время такое – предновогоднее.Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты >>>Давид Цецхладзе занял свой пост в марте 2021 года. Но, как отметила единственная на этой встрече представительница регионов Майя Хухунашвили, много лет возглавляющая автономию грузин Казани: "То, что произошло за этот год на федеральном уровне, конечно, первый раз в России". Она подчеркнула, что и до этого в Москве делалось много, но такой работы с регионами не было никогда. Первый из векторов, которые определил для себя, по его собственному признанию, Давид Цецхладзе, – люди и помощь соотечественникам. Это и решение частных вопросов, касающихся конкретных людей (для этого существует Центр поддержки соотечественников "Танадгома"). Это и обсуждение на правительственном уровне проблем, касающихся всех представителей диаспоры. Речь идет, например, об отсутствии прямого авиасообщения и о получении двойного гражданства."По данным ООН, грузины относятся к числу исчезающих наций мира, – констатирует Давид Цецхладзе. – При сегодняшней статистике и миграционной политике мы можем через 30-40 лет оказаться в меньшинстве в самой Грузии. Поэтому необходимо содействовать тому, чтобы грузины становились гражданами страны без лишних сложностей".Но получается далеко не все… Например, уникальная онлайн-школа грузинского языка не дала ожидаемых результатов, и проект приостановлен: "Училось несколько сот человек, но нестабильно, – рассказывает Цецхладзе. – Сначала регистрируется из какого-то города, допустим, 50 человек, мы делаем группу. Потом заходишь на урок, а там 5 человек. Удивляюсь, ребята, если бы вот сейчас в России запрещали изучать грузинский язык, вы бы сидели в подвалах каких-то и учили. Почему, когда вам все можно и для вас это еще и бесплатно, – не хотите?.."На данный момент забуксовал процесс создания культурного центра при храме святого Георгия Победоносца в Грузинах. Отвечая на вопрос из зала, Цецхладзе рассказал также, что безвозвратно потеряны для диаспоры кинотеатр "Тбилиси" и здание бывшего культурного центра "Мзиури" на Арбате. Но есть шанс, что Грузия через несколько лет вновь будет представлена на ВДНХ.Еще одна тема, вопросы и даже упреки, по поводу которой периодически поступают в диаспору – тяжелобольные дети и многомиллионные сборы на укол для детей со СМА (спинальная мышечная атрофия), среди которых есть и грузины. Подводя итоги, глава грузинской автономии сообщил, что если 2021 год был для диаспоры годом объединения соотечественников, то 2022-й должен стать годом усиления ее позиций. Запланированы большие культурные события. Одно из важнейших новых направлений работы – расширение информационной сети. Кроме того, диаспора продолжит двигаться к большей открытости и для грузин (не столько из "элитарных" кругов, сколько "простых людей"), и для представителей других национальностей, интересующихся Грузией.Хотя вечер и начался со слов об отличии конференции и банкета, застолье все же было. После официальной части общение продолжилось в уютном грузинском ресторане. Сверкала новогодняя елка. Поднимали бокалы за две родины, дружбу народов, альтруистичную команду ФНКА и не забывающую своих корней молодежь. Звучали грузинские песни. Но почему-то вдруг вспомнились прозвучавшие в докладе Давида Цецхладзе слова: "И до меня пели и танцевали грузины, и после меня будут петь и танцевать. Это наша культура. Мы ее ценим и любим. Но этого недостаточно".И его – не со сцены уже – признание: "Сложно… Потому что проводится очень большая работа, большой труд. Очень сложно находить средства, возможности все это сделать. А отдачи нет такой, какой хочется. Я розовые очки давно снял. Но мне немножко грустно. Но есть надежда".… Вечер. Сияющий огнями центр Москвы. Такси застряло в предновогодних пробках. Девушки, участницы этой диаспорной встречи, на чистом русском языке обсуждают личный опыт – свои попытки прочесть "Витязя в тигровой шкуре" в оригинале. Пока не очень получается: современному грузину это даже сложнее, чем современному русскому прочесть и понять "Слово о полку Игореве". Но, кажется, это желание и этот интерес – одна из тех малых искр, которые вполне могут разрастись в пламя.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24745/12/247451262_545:0:1912:1367_100x100_80_0_0_3fd3f07e7f619149554682313fcb9a2d.jpg
россия, новости, грузия, аналитика, москва, колумнисты, грузинская диаспора, новости из россии, давид цецхладзе, грузинская диаспора россии
Розовые очки, традиции и надежды: итоги года подвели в грузинской диаспоре Москвы
12:35 17.12.2021 (обновлено: 12:37 17.12.2021)
Что сделано и, главное, как, и что еще только предстоит – грузинская диаспора в Москве подвела итоги уходящего года
15 декабря в Москве Федеральная Грузинская национально-культурная автономия подвела итоги года. С докладом выступил и ответил на вопросы глава ФНКА, президент Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений Давид Цецхладзе.
"Конференция – не ресторан, не банкет, не концерт, – начал свою речь Давид Цецхладзе. – И все же, несмотря на пробки, будний день, предпраздничную суету, вы пришли". Конечно, будут еще подведения итогов – в рамках онлайн и офлайн-встреч руководителей региональных диаспорных организаций и участников различных направлений деятельности. Участниками этой отчетной конференции были, в первую очередь, московские грузины. Можно сказать, столичный актив, но не весь. Оно и понятно, время такое – предновогоднее.
Давид Цецхладзе занял свой пост в марте 2021 года. Но, как отметила единственная на этой встрече представительница регионов Майя Хухунашвили, много лет возглавляющая автономию грузин Казани: "То, что произошло за этот год на федеральном уровне, конечно, первый раз в России". Она подчеркнула, что и до этого в Москве делалось много, но такой работы с регионами не было никогда.
"Мы, на местах, – призналась, – почувствовали, что наша деятельность и мы нужны центру".
Первый из векторов, которые определил для себя, по его собственному признанию, Давид Цецхладзе, – люди и помощь соотечественникам. Это и решение частных вопросов, касающихся конкретных людей (для этого существует Центр поддержки соотечественников "Танадгома"). Это и обсуждение на правительственном уровне проблем, касающихся всех представителей диаспоры. Речь идет, например, об отсутствии прямого авиасообщения и о получении двойного гражданства.
"По данным ООН, грузины относятся к числу исчезающих наций мира, – констатирует Давид Цецхладзе. – При сегодняшней статистике и миграционной политике мы можем через 30-40 лет оказаться в меньшинстве в самой Грузии. Поэтому необходимо содействовать тому, чтобы грузины становились гражданами страны без лишних сложностей".
В общем, работы много. "На нас уже охрана в Доме народов России, где находится наш офис, косо смотрит, когда мы последними поздно вечером уходим", – улыбается Давид.
Но получается далеко не все… Например, уникальная онлайн-школа грузинского языка не дала ожидаемых результатов, и проект приостановлен: "Училось несколько сот человек, но нестабильно, – рассказывает Цецхладзе. – Сначала регистрируется из какого-то города, допустим, 50 человек, мы делаем группу. Потом заходишь на урок, а там 5 человек. Удивляюсь, ребята, если бы вот сейчас в России запрещали изучать грузинский язык, вы бы сидели в подвалах каких-то и учили. Почему, когда вам все можно и для вас это еще и бесплатно, – не хотите?.."
На данный момент забуксовал процесс создания культурного центра при храме святого Георгия Победоносца в Грузинах. Отвечая на вопрос из зала, Цецхладзе рассказал также, что безвозвратно потеряны для диаспоры кинотеатр "Тбилиси" и здание бывшего культурного центра "Мзиури" на Арбате. Но есть шанс, что Грузия через несколько лет вновь будет представлена на ВДНХ.
Еще одна тема, вопросы и даже упреки, по поводу которой периодически поступают в диаспору – тяжелобольные дети и многомиллионные сборы на укол для детей со СМА (спинальная мышечная атрофия), среди которых есть и грузины.
"Нам говорят: почему не помогаете? Почему грузинским артистам не говорите? Пусть они помогают? Мы сборами не занимаемся, – отвечает на эти вопросы Давид, – но мы стараемся искать решения, быть посредниками, связывать семьи с профессионалами, которые могут быть им полезны". Он лично встречался с родителями многих (не только грузинских) детей со СМА и поддерживает связь с фондом "Круг добра", созданным специально для решения проблемы. А что касается сборов и личных пожертвований, то директивами делать добрые дела заставить невозможно.
Подводя итоги, глава грузинской автономии сообщил, что если 2021 год был для диаспоры годом объединения соотечественников, то 2022-й должен стать годом усиления ее позиций. Запланированы большие культурные события. Одно из важнейших новых направлений работы – расширение информационной сети. Кроме того, диаспора продолжит двигаться к большей открытости и для грузин (не столько из "элитарных" кругов, сколько "простых людей"), и для представителей других национальностей, интересующихся Грузией.
Хотя вечер и начался со слов об отличии конференции и банкета, застолье все же было. После официальной части общение продолжилось в уютном грузинском ресторане. Сверкала новогодняя елка. Поднимали бокалы за две родины, дружбу народов, альтруистичную команду ФНКА и не забывающую своих корней молодежь. Звучали грузинские песни. Но почему-то вдруг вспомнились прозвучавшие в докладе Давида Цецхладзе слова: "И до меня пели и танцевали грузины, и после меня будут петь и танцевать. Это наша культура. Мы ее ценим и любим. Но этого недостаточно".
И его – не со сцены уже – признание: "Сложно… Потому что проводится очень большая работа, большой труд. Очень сложно находить средства, возможности все это сделать. А отдачи нет такой, какой хочется. Я розовые очки давно снял. Но мне немножко грустно. Но есть надежда".
"Традиция – это не поклонение пеплу, – напомнила на конференции Майя Хухунашвили. – Традиция – это передача огня. И то, что батоно Давид делает сейчас с молодежным движением, как его объединяет – это именно передача огня".
… Вечер. Сияющий огнями центр Москвы. Такси застряло в предновогодних пробках. Девушки, участницы этой диаспорной встречи, на чистом русском языке обсуждают личный опыт – свои попытки прочесть "Витязя в тигровой шкуре" в оригинале. Пока не очень получается: современному грузину это даже сложнее, чем современному русскому прочесть и понять "Слово о полку Игореве". Но, кажется, это желание и этот интерес – одна из тех малых искр, которые вполне могут разрастись в пламя.
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