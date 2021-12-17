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Сборная Грузии по футзалу сыграла с Сербией вничью в тест-матче
Сборная Грузии по футзалу сыграла с Сербией вничью в тест-матче
Товарищеский матч состоялся в рамках подготовки сборной Грузии к чемпионату Европы 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T15:47+0400
2021-12-17T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу сыграла вничью 1:1 с Сербией в товарищеском матче, который состоялся в Тбилиси.В каждом из таймов было забито по одному голу. На 14 минуте хозяева вышли вперед после точного удара Элисандро, а на 29 минуте счет сравнял Денис Рамич.Этот матч состоялся в рамках подготовки сборной Грузии к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года.В текущем календарном году подопечные Автандила Асатиани проведут еще три товарищеских игры. 18 декабря наша сборная вновь сыграет с Сербией, а 21 и 22 декабря – с командой Киргизии.На чемпионате Европы сборная Грузии выступит в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сборная Грузии по футзалу сыграла с Сербией вничью в тест-матче
15:47 17.12.2021 (обновлено: 15:50 17.12.2021)
Товарищеский матч состоялся в рамках подготовки сборной Грузии к чемпионату Европы
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу сыграла вничью 1:1 с Сербией в товарищеском матче, который состоялся в Тбилиси.
В каждом из таймов было забито по одному голу. На 14 минуте хозяева вышли вперед после точного удара Элисандро, а на 29 минуте счет сравнял Денис Рамич.
Этот матч состоялся в рамках подготовки сборной Грузии к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года.
В текущем календарном году подопечные Автандила Асатиани проведут еще три товарищеских игры. 18 декабря наша сборная вновь сыграет с Сербией, а 21 и 22 декабря – с командой Киргизии.
На чемпионате Европы сборная Грузии выступит в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана.
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