https://sputnik-georgia.ru/20211217/smozhet-li-prezident-gruzii-pomirit-predstaviteley-vlasti-i-oppozitsii-reaktsiya-storon-262939022.html

Сможет ли президент Грузии помирить представителей власти и оппозиции? Реакция сторон

Сможет ли президент Грузии помирить представителей власти и оппозиции? Реакция сторон

Президент Грузии взяла на себя задачу искоренения поляризации в грузинском обществе 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T14:06+0400

2021-12-17T14:06+0400

2021-12-17T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сдержала свое слово и сделала первый шаг на пути к общенациональному примирению, собрав крупных политических игроков у себя в резиденции.Ровно неделю назад глава грузинского государства заявила, что берет на себя задачу искоренения поляризации в грузинском обществе. Вскоре она получила благословение Католикоса-Патриарха все Грузии Илии II и разослала приглашения представителям оппозиции и членам правящей партии на новогодний прием.Однако приглашение Зурабишвили не приняли представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Главное – справедливостьИнициативу главы государства поприветствовал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демотическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Однако отметил, что примирение должно основываться на принципе справедливости.По его словам, оценка прошлого конкретных политических сил, а, в частности, девятилетнего правления "Единого национального движения", является предпосылкой для того, чтобы этот процесс был успешным."Если данная оценка будет сделана, то в этом случае процесс, который называется сокращением степени поляризации, станет еще проще, что важно для нашей страны… Люди, которые называют Саакашвили третьим президентом и внедряют эти клише, не уважают действующего президента Грузии", – заявил Кобахидзе журналистам.Член парламентского большинства Ираклий Заркуа считает неприемлемым условие освобождения Саакашвили для примирения сторон."Нам не нужно примирение. "Национальному движению" нужно примирение с большинством населения. Я не понимаю примирения так, что мы должны выпустить Саакашвили из тюрьмы. Если тема примирения касается освобождения Саакашвили, то это для меня неприемлемо. Приемлемо, если "Национальное движение" признает преступление, поговорит с общественностью, вот и все", – сказал Заркуа.Позиция оппозицииЭкс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила, что вопрос освобождения Саакашвили не был затронут на приеме. Однако отметила, что президент остро оценивает существующую в стране ситуацию."Желание найти выход приветствуется. Я не знаю, насколько это возможно. Особенно из-за того, что я не вижу готовности "Грузинской мечты" в этом направлении. Я сказала, что скептически настроена из-за того, что не вижу готовности со стороны властей. Однако, несмотря на мой скептицизм, я пришла именно для того, что подчеркнуть необходимость поиска выхода", – отметила Бурджанадзе.По словам экс-спикера парламента Грузии, ныне оппозиционного депутата Давида Бакрадзе, национальное согласие невозможно без завершения политического преследования. Однако, как отметил Бакрадзе, в связи с этими вопросами они пока не услышали позиции президента."С ее стороны есть полная готовность, чтобы процесс продолжился. Она готова встретиться со всеми политическими партиями и поговорить о конкретных деталях. Будем считать, что разговора о деталях не было, поскольку это была первая встреча. Мы должны хорошо понимать, что процесс согласия зависит от этих деталей", – отметил Бакрадзе.Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" считает, что с точки зрения примирения, сейчас нужно дождаться дальнейших шагов президента.Встречу в резиденции президента считает прогрессом вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани."Собрание в одном пространстве, без присутствия фасилитаторов, является шагом вперед. Грузины должны научиться разговаривать друг с другом. Началом этого разговора и является то, что мы встретились, поприветствовали друг друга и после этого нужно предпринять шаги. Национальное согласие необходимо, чтобы справиться с теми вызовами, которые есть у страны", – отметил Иоселиани.Не оставил без внимание выступление президента и Саакашвили, который отбывает наказание по двум уголовным делам. Очередной виток напряженности между правящей партией и оппозицией начался после выборов в местные органы власти в октябре и ареста Саакашвили.Соратники и сторонники Саакашвили практически каждый день проводят акции протеста с требованием его освобождения. Они обвиняют власти в преследовании экс-президента по политическим мотивам.Кроме того, большинство оппозиционных депутатов объявили бойкот работе парламента, обвиняя власти в фальсификации выборов. Представители власти, в свою очередь, обвиняют "Единое национальное движение" и их соратников в деструктивных действиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211216/eto-pervyy-shag---prezident-gruzii-poprivetstvovala-oppozitsiyu-na-novogodnem-prieme-262921345.html

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политика, новости, грузия, аналитика, давид бакрадзе, обзоры, грузинская мечта, нино бурджанадзе