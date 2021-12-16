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https://sputnik-georgia.ru/20211216/eto-pervyy-shag---prezident-gruzii-poprivetstvovala-oppozitsiyu-na-novogodnem-prieme-262921345.html
"Это первый шаг" - президент Грузии поприветствовала оппозицию на новогоднем приеме
"Это первый шаг" - президент Грузии поприветствовала оппозицию на новогоднем приеме
Зурабишвили обещала представить политикам свое видение начала диалога для примирения 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T19:51+0400
2021-12-16T20:07+0400
политика
новости
грузия
тбилиси
единое нацдвижение
грузинская мечта
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общество позитивно воспримет присутствие оппозиции на новогоднем приеме в президентской резиденции, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии мероприятия.Приглашение Зурабишвили из крупных политических игроков не приняли лишь представители партии "Единое национальное движение". Остальные партии, включая правящую "Грузинскую мечту", представляют либо лидеры, либо их активные члены.По ее словам, сегодняшний прием в ее резиденции - только первый шаг на пути к примирению политиков."Это только первый шаг. И то, что вы стоите рядом, - уже позитив, и будет позитивно воспринято нашим обществом, которое с грустью смотрит на нескончаемую поляризацию, которая затопила и остановила нашу страну", - отметила Зурабишвили.Она подчеркнула, что сегодняшний день нет практически ни одного вопроса, который можно было бы решить с учетом поляризации, и поэтому "начало этого процесса своевременно".Очередной виток напряженности между правящей партией и оппозицией начался после выборов в местные органы власти в октябре. Все стороны говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается. Большинство оппозиционных депутатов объявили бойкот работе парламента, обвиняя власти в фальсификации выборов. Представители власти, в свою очередь, обвиняют "Единое национальное движение" и их соратников в деструктивных действиях. На приеме глава государства намерена представить сторонам свое видение начала диалога и примирения."Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии&gt;&gt;Среди оппозиционеров, принявших приглашение президента, члены таких партий, как "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Для Грузии", "Европейские социалисты" и другие. Отказались идти в президентскую резиденцию "Единое национальное движение" и "Лейбористская партия".Правящую партию, помимо ее председателя Ираклия Кобахидзе, представляют Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, единое нацдвижение, грузинская мечта, саломе зурабишвили

"Это первый шаг" - президент Грузии поприветствовала оппозицию на новогоднем приеме

19:51 16.12.2021 (обновлено: 20:07 16.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Зурабишвили обещала представить политикам свое видение начала диалога для примирения
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общество позитивно воспримет присутствие оппозиции на новогоднем приеме в президентской резиденции, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии мероприятия.
Приглашение Зурабишвили из крупных политических игроков не приняли лишь представители партии "Единое национальное движение". Остальные партии, включая правящую "Грузинскую мечту", представляют либо лидеры, либо их активные члены.

"Здесь не все, и это мне понятно. Невозможно, чтобы на первое приглашение откликнулись все. Это обычная форма – кто-то может прийти, кто-то нет. Я не воспринимаю это как оскорбление или дискомфорт. Будет много возможностей, чтобы мы начали диалог", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, сегодняшний прием в ее резиденции - только первый шаг на пути к примирению политиков.
"Это только первый шаг. И то, что вы стоите рядом, - уже позитив, и будет позитивно воспринято нашим обществом, которое с грустью смотрит на нескончаемую поляризацию, которая затопила и остановила нашу страну", - отметила Зурабишвили.
Она подчеркнула, что сегодняшний день нет практически ни одного вопроса, который можно было бы решить с учетом поляризации, и поэтому "начало этого процесса своевременно".
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Очередной виток напряженности между правящей партией и оппозицией начался после выборов в местные органы власти в октябре. Все стороны говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается. Большинство оппозиционных депутатов объявили бойкот работе парламента, обвиняя власти в фальсификации выборов. Представители власти, в свою очередь, обвиняют "Единое национальное движение" и их соратников в деструктивных действиях.
На приеме глава государства намерена представить сторонам свое видение начала диалога и примирения.
"Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии>>
Среди оппозиционеров, принявших приглашение президента, члены таких партий, как "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Для Грузии", "Европейские социалисты" и другие. Отказались идти в президентскую резиденцию "Единое национальное движение" и "Лейбористская партия".
Правящую партию, помимо ее председателя Ираклия Кобахидзе, представляют Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко.
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