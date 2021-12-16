https://sputnik-georgia.ru/20211216/eto-pervyy-shag---prezident-gruzii-poprivetstvovala-oppozitsiyu-na-novogodnem-prieme-262921345.html

"Это первый шаг" - президент Грузии поприветствовала оппозицию на новогоднем приеме

"Это первый шаг" - президент Грузии поприветствовала оппозицию на новогоднем приеме

Зурабишвили обещала представить политикам свое видение начала диалога для примирения 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T19:51+0400

2021-12-16T19:51+0400

2021-12-16T20:07+0400

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грузинская мечта

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общество позитивно воспримет присутствие оппозиции на новогоднем приеме в президентской резиденции, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии мероприятия.Приглашение Зурабишвили из крупных политических игроков не приняли лишь представители партии "Единое национальное движение". Остальные партии, включая правящую "Грузинскую мечту", представляют либо лидеры, либо их активные члены.По ее словам, сегодняшний прием в ее резиденции - только первый шаг на пути к примирению политиков."Это только первый шаг. И то, что вы стоите рядом, - уже позитив, и будет позитивно воспринято нашим обществом, которое с грустью смотрит на нескончаемую поляризацию, которая затопила и остановила нашу страну", - отметила Зурабишвили.Она подчеркнула, что сегодняшний день нет практически ни одного вопроса, который можно было бы решить с учетом поляризации, и поэтому "начало этого процесса своевременно".Очередной виток напряженности между правящей партией и оппозицией начался после выборов в местные органы власти в октябре. Все стороны говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается. Большинство оппозиционных депутатов объявили бойкот работе парламента, обвиняя власти в фальсификации выборов. Представители власти, в свою очередь, обвиняют "Единое национальное движение" и их соратников в деструктивных действиях. На приеме глава государства намерена представить сторонам свое видение начала диалога и примирения."Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии>>Среди оппозиционеров, принявших приглашение президента, члены таких партий, как "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Для Грузии", "Европейские социалисты" и другие. Отказались идти в президентскую резиденцию "Единое национальное движение" и "Лейбористская партия".Правящую партию, помимо ее председателя Ираклия Кобахидзе, представляют Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, тбилиси, единое нацдвижение, грузинская мечта, саломе зурабишвили