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В Грузии отмечают день cвятой Варвары – Барбароба

В Грузии отмечают день cвятой Варвары – Барбароба

Грузинская православная церковь 17 декабря отмечает День cвятой Варвары или Барбароба, как называют торжество в Грузии 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T08:51+0400

2021-12-17T08:51+0400

2021-12-17T09:38+0400

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Святую Варвару грузины почитают издревле и считают покровительницей детей – праздничные службы в этот день проходят во всех действующих церквях Грузии. Только в Тбилиси в честь cвятой Варвары возведены четыре храма – первый из них был построен в VIII веке.Во многих семьях на "Барбароба" по традиции пекут "лобиани" – лепешки с фасолевой начинкой. На Барбароба в Грузии отмечают и "бедоба" – "день судьбы" в переводе с грузинского, поэтому очень важно, кто в качестве гостя переступит первым порог дома.В День cвятой Варвары все Варвары-Барбаре отмечают именины.Житие cвятойСвятая Варвара жила и пострадала в IV веке, при императоре Максимиане – идя на смерть, великомученица испросила у Господа себе дар спасать от болезни и внезапной смерти всех, кто будет вспоминать ее и ее страдания.Варвара родилась в городе Илиополе Финикийском в знатной и богатой семье. Отец Варвары, язычник Диоскор, рано овдовев, всю силу душевной привязанности сосредоточил на своей единственной дочери.Диоскор решил выдать Варвару замуж, как только она стала совершеннолетней. Но Варвара, узнав о Боге-Творце и о Христе Спасителе и уверовав, тайно приняла Святое крещение и под разными предлогами отказывала женихам.Дочери измену Диоскор не простил и выдал Варвару как христианку тогдашнему правителю Максимиану. Красота Варвары покорила Максимиана. Он убеждал ее отречься от своей веры и принести идолам жертву.Когда предложение правителя Варвара отвергла и объявила всенародно себя верующей во Христа как в Бога и Спасителя людей, ее предали жестоким пыткам. По церковным хроникам святая дева удостоилась явления самого Спасителя – Он исцелял ее от ран и обещал ей великую награду на Небе.Максимиан, видя, что заставить христианку отречься от веры не могут ни пытки и ни лесть, повелел отсечь ей голову мечом, а жестокосердный Диоскор стал палачом собственной дочери.Вывести на казнь Варвару приказали совершенно обнаженной для большего издевательства. Но Господь сотворил чудо – святую Варвару как одежда окутал неземной свет и ее наготы никто не увидел. Святая Иулиания была обезглавлена вместе с Варварой.Божия кара постигла Максимиана и Диоскора. Вскоре после казни разразилась страшная гроза и ударами молнии были убиты оба.Галентиан, один из жителей города, похоронил с почестями останки святых дев. Над местом захоронения была выстроена церковь, известная тем, что приносила исцеление страждущим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, религия , справки , новости, грузия, дня поминовения святой варвары, праздник, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников