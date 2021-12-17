https://sputnik-georgia.ru/20211217/v-gruzii-sud-prisyazhnykh-opravdal-obvinyaemogo-v-ubiystve-262938722.html

В Грузии суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве

В Грузии суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве

Присяжные заседатели совещались семь долгих часов, прежде чем вынесли оправдательный вердикт 17.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-17T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Cуд присяжных в Гори (Восточная Грузия) оправдал Мераба Кобиашвили, обвиняемого в убийстве Тамаза Гортамашвили, сообщают грузинские СМИ. Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами>>По словам адвоката подсудимого Тариела Какабадзе, десять из 12 присяжных признали Кобиашвили невиновным в убийстве, и только двое – виновным.Инцидент произошел 16 февраля 2020 года в Гудаури. В тот день ссора между молодыми людьми переросла в стрельбу, в результате которой один человек был убит, а второй – ранен.Когда задержали Кобиашвили, ему предъявили обвинение в убийстве и в покушении на убийство. В части покушения на убийство Кобиашвили был оправдан всеми присяжными. Полиция также задержала шестерых человек по обвинению в групповом насилии против Кобиашвили. Их дело было выделено в отдельное производство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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