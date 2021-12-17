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В Грузии суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве
В Грузии суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве
Присяжные заседатели совещались семь долгих часов, прежде чем вынесли оправдательный вердикт 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Cуд присяжных в Гори (Восточная Грузия) оправдал Мераба Кобиашвили, обвиняемого в убийстве Тамаза Гортамашвили, сообщают грузинские СМИ. Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами&gt;&gt;По словам адвоката подсудимого Тариела Какабадзе, десять из 12 присяжных признали Кобиашвили невиновным в убийстве, и только двое – виновным.Инцидент произошел 16 февраля 2020 года в Гудаури. В тот день ссора между молодыми людьми переросла в стрельбу, в результате которой один человек был убит, а второй – ранен.Когда задержали Кобиашвили, ему предъявили обвинение в убийстве и в покушении на убийство. В части покушения на убийство Кобиашвили был оправдан всеми присяжными. Полиция также задержала шестерых человек по обвинению в групповом насилии против Кобиашвили. Их дело было выделено в отдельное производство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве

13:49 17.12.2021 (обновлено: 14:38 17.12.2021)
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Молоток судьи - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
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Присяжные заседатели совещались семь долгих часов, прежде чем вынесли оправдательный вердикт
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Cуд присяжных в Гори (Восточная Грузия) оправдал Мераба Кобиашвили, обвиняемого в убийстве Тамаза Гортамашвили, сообщают грузинские СМИ.
Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами>>
По словам адвоката подсудимого Тариела Какабадзе, десять из 12 присяжных признали Кобиашвили невиновным в убийстве, и только двое – виновным.

"Они совещались долго. Им не хватило четырех часов, добавили еще три часа, и только после этого вынесли вердикт. В деле было представлено много свидетелей, много видеозаписей. Могу однозначно сказать, все показания свидетелей обвинения были неубедительными... У нас же было множество доказательств невиновности Мераба Кобиашвили", – рассказал адвокат журналистам.

Инцидент произошел 16 февраля 2020 года в Гудаури. В тот день ссора между молодыми людьми переросла в стрельбу, в результате которой один человек был убит, а второй – ранен.
Когда задержали Кобиашвили, ему предъявили обвинение в убийстве и в покушении на убийство. В части покушения на убийство Кобиашвили был оправдан всеми присяжными.
Полиция также задержала шестерых человек по обвинению в групповом насилии против Кобиашвили. Их дело было выделено в отдельное производство.
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