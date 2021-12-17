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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта
Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс открыт для всех видов транспорта 17.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс накануне вечером закрыли для машин с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада и гололедицы.Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов&gt;&gt;Открыть дорогу полностью удалось после проведения интенсивных очистительных работ.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, военно-грузинская дорога, верхний ларс

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта

17:15 17.12.2021
© Sputnik / STRINGERВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс открыт для всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс накануне вечером закрыли для машин с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада и гололедицы.
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов>>
Открыть дорогу полностью удалось после проведения интенсивных очистительных работ.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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