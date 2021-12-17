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Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трейлеров
Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трейлеров
Участок дороги был открыт несколько часов назад, когда удалось его расчистить 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T20:26+0400
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новости
грузия
верхний ларс
военно-грузинская дорога
дороги
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы из-за снегопада и гололедицы закрылась для грузовиков и трейлеров, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта &gt;&gt;Этот участок дороги был открыт несколько часов назад, когда удалось его расчистить.Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, дороги

Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трейлеров

20:26 17.12.2021 (обновлено: 20:47 17.12.2021)
© Facebook / Road Department of RoadsСнегоуборочная техника на участке военно-грузинской дороге
Снегоуборочная техника на участке военно-грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Facebook / Road Department of Roads
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Участок дороги был открыт несколько часов назад, когда удалось его расчистить
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы из-за снегопада и гололедицы закрылась для грузовиков и трейлеров, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта >>
Этот участок дороги был открыт несколько часов назад, когда удалось его расчистить.
Для остальных видов транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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