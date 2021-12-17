https://sputnik-georgia.ru/20211217/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-rossiyu-snova-zakrylas-dlya-traylerov-262952773.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трейлеров

Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трейлеров

Участок дороги был открыт несколько часов назад, когда удалось его расчистить 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T20:26+0400

2021-12-17T20:26+0400

2021-12-17T20:47+0400

новости

грузия

верхний ларс

военно-грузинская дорога

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250993137_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b9351d9d321d92a91d8e52ee73abfb01.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы из-за снегопада и гололедицы закрылась для грузовиков и трейлеров, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта >>Этот участок дороги был открыт несколько часов назад, когда удалось его расчистить.Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, дороги