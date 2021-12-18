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Борьба с воровским миром в Грузии продолжается: задержано пять человек
Борьба с воровским миром в Грузии продолжается: задержано пять человек
Два человека обратились к членам воровского мира после финансовых разногласий по поводу 16 тысяч долларов 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T17:22+0400
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вор в законе
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пять человек за принадлежность к воровскому миру и обращение к его членам в результате операции сразу в четырех городах Грузии, сообщает МВД.Спецоперация проводилась в Тбилиси, Кутаиси, Зестафони и Терджола.Как установило следствие, после финансовых разногласий по поводу 50 тысяч лари (16 тысяч долларов) два человека обратились к трем членам воровского мира для разрешения спора. Те, в свою очередь, позвонили ворам в законе, находящимся за границей.Согласно материалам следствия, после проведения консультаций члены воровского мира провели несколько встреч со сторонами конфликта в Тбилиси на съемной квартире, а также в офисе одной из сторон."На встрече представители воровского мира выслушали противостоящие стороны и обязали их выплатить полагающиеся доли от спорных 50 тысяч лари, а также потребовали отправить деньги ворам в законе", – говорится в сообщении.По данным МВД Грузии, после того, как стороны не смогли поделить доли, их обязали поехать в Грецию для встречи с ворами в законе, которые должны были принять окончательное решение.Теперь пяти задержанным предъявлены обвинения по статьям "Принадлежность к воровскому миру" и "Обращение к члену воровского мира или к вору в законе", что карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211217/delo-o-sbore-obschaka-u-aeroporta-tbilisi---obvinyaemye-pomescheny-pod-arest-262948258.html
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происшествия, новости, грузия, вор в законе

Борьба с воровским миром в Грузии продолжается: задержано пять человек

17:22 18.12.2021 (обновлено: 17:24 18.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Два человека обратились к членам воровского мира после финансовых разногласий по поводу 16 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пять человек за принадлежность к воровскому миру и обращение к его членам в результате операции сразу в четырех городах Грузии, сообщает МВД.
Спецоперация проводилась в Тбилиси, Кутаиси, Зестафони и Терджола.
Как установило следствие, после финансовых разногласий по поводу 50 тысяч лари (16 тысяч долларов) два человека обратились к трем членам воровского мира для разрешения спора. Те, в свою очередь, позвонили ворам в законе, находящимся за границей.
Согласно материалам следствия, после проведения консультаций члены воровского мира провели несколько встреч со сторонами конфликта в Тбилиси на съемной квартире, а также в офисе одной из сторон.
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"На встрече представители воровского мира выслушали противостоящие стороны и обязали их выплатить полагающиеся доли от спорных 50 тысяч лари, а также потребовали отправить деньги ворам в законе", – говорится в сообщении.
По данным МВД Грузии, после того, как стороны не смогли поделить доли, их обязали поехать в Грецию для встречи с ворами в законе, которые должны были принять окончательное решение.
Теперь пяти задержанным предъявлены обвинения по статьям "Принадлежность к воровскому миру" и "Обращение к члену воровского мира или к вору в законе", что карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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