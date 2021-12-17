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Дело о сборе "общака" у аэропорта Тбилиси - обвиняемые помещены под арест
Дело о сборе "общака" у аэропорта Тбилиси - обвиняемые помещены под арест
Среди задержанных в ходе масштабной спецоперации в Тбилиси есть и таксисты, которые сдавали деньги в "общак" 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T17:57+0400
2021-12-17T17:57+0400
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тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения всем обвиняемым по делу о сборе от таксистов у Тбилисского аэропорта "общака" для "воровского сообщества".Сбором общака у таксистов в аэропорту Тбилиси руководил "вор в законе" из-за рубежа - СМИ&gt;&gt;В среду МВД Грузии провело масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны девять человек. По данным министерства, среди задержанных четверо членов "воровского мира" и пятеро таксистов, которые отдавали часть своей выручки для пополнения "общака", тем самым оказывая поддержку "воровскому сообществу".Следствие утверждает, что члены "воровского мира" по поручению вора в законе И.К., находящегося за границей, и с использованием своего криминального авторитета организовывали сбор денег на т.н. "общак" от таксистов, работающих на территории Тбилисского аэропорта.Они требовали половину выручки, в противном случае угрозами запрещали таксистам работать около аэропорта. Деньги у таксистов отбирали с мая. В результате искусственно росли цены на такси.Что касается таксистов, трое из них поддерживали "воровской мир" и просили других самозанятых у аэропорта таксистов скидываться на "общак". Еще двое таксистов были привлечены к ответственности за то, что они обратились за помощью к другому вору в законе - Т.Х., чтобы он оказал влияние на криминальных авторитетов и они перестали требовать деньги. Встреча с вором в законе состоялась в Турции в августе.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Членство в воровском сообществе", "Поддержка деятельности воровского сообщества" и "Обращение к члену воровского сообщества или к вору в законе для получения материальной выгоды". Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/chleny-prestupnoy-gruppirovki-iz-kutaissko-sukhumskogo-klana-zaderzhany-sb-ukrainy-261481744.html
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новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, турция, тбилисский городской суд, вор в законе, тбилисский международный аэропорт

Дело о сборе "общака" у аэропорта Тбилиси - обвиняемые помещены под арест

17:57 17.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Среди задержанных в ходе масштабной спецоперации в Тбилиси есть и таксисты, которые сдавали деньги в "общак"
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения всем обвиняемым по делу о сборе от таксистов у Тбилисского аэропорта "общака" для "воровского сообщества".
Сбором общака у таксистов в аэропорту Тбилиси руководил "вор в законе" из-за рубежа - СМИ>>
В среду МВД Грузии провело масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны девять человек. По данным министерства, среди задержанных четверо членов "воровского мира" и пятеро таксистов, которые отдавали часть своей выручки для пополнения "общака", тем самым оказывая поддержку "воровскому сообществу".
Следствие утверждает, что члены "воровского мира" по поручению вора в законе И.К., находящегося за границей, и с использованием своего криминального авторитета организовывали сбор денег на т.н. "общак" от таксистов, работающих на территории Тбилисского аэропорта.
Они требовали половину выручки, в противном случае угрозами запрещали таксистам работать около аэропорта. Деньги у таксистов отбирали с мая. В результате искусственно росли цены на такси.
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Что касается таксистов, трое из них поддерживали "воровской мир" и просили других самозанятых у аэропорта таксистов скидываться на "общак". Еще двое таксистов были привлечены к ответственности за то, что они обратились за помощью к другому вору в законе - Т.Х., чтобы он оказал влияние на криминальных авторитетов и они перестали требовать деньги. Встреча с вором в законе состоялась в Турции в августе.
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Членство в воровском сообществе", "Поддержка деятельности воровского сообщества" и "Обращение к члену воровского сообщества или к вору в законе для получения материальной выгоды". Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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