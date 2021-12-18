https://sputnik-georgia.ru/20211218/chernyy-lev-u-vrat-nadezhdy-262957628.html

"Черный лев" у "Врат надежды"

"Черный лев" у "Врат надежды"

В израильском городе Петах-Тиква 18 декабря, в 22:00 по тбилисскому времени, начнется матч Суперкубка "Регби Европы" между местным "Тель-Авив Хит" и грузинским... 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T00:37+0400

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Петах-Тиква – Врата надеждыЭтот матч войдет в историю регби если не европейского, то израильского – в любом случае. Все просто – франшиза из малорегбийного государства в совершенно нерегбийном городе Петах-Тиква проведет свой первый домашний матч под эгидой организации, заправляющей в европейском регби.С иврита Петах-Тиква переводится как "Врата надежды" и решение владельцев и спонсоров "Тель-Авив Хит", проводить домашние матчи недавно созданной регбийной команды именно в этом городе, было принято не случайно.Петах-Тиква расположен всего в 10 км от Тель-Авива, т.е. в двух часах пешей прогулки, но это отдельный, полноценный, независимый город, в котором проживает около 250тысяч человек. Полуторавековая история Петах-Тиквы полна гражданских подвигов, это поселение тружеников, впрочем, это, наверное, характерно для всех израильских городов. К его созданию приложил руку сам барон Эдмон Ротшильд, известный филантроп. Кстати, муниципальный стадион Петах-Тиквы "Шломо Битуах" носит имя уже современного филантропа и мецената, создавшего одну из крупнейших компаний в Израиле и также поспособствовавшего развитию города.Восточный узелКак видим, все эти детали довольно символичны, исключая тот факт, что в первой израильской регбийной франшизе играют южноафриканцы, намибийцы, фиджийцы и один крутой англичанин. И тренер из ЮАР, благо израильского происхождения - Кевин Музыкант. Специалист с певучей фамилией сколотил тем временем довольно добротную команду, попади которая в Западную конференцию Суперкубка вместо Восточной, уже была бы в полуфинале турнира.А на Востоке "Тель-Авив Хит" сыграл уже 5 матчей из 6-и, 3 из которых выиграл, как и лидер группы российский "Енисей-СТМ", однако у красноярцев 16 очков за счет бонусов, у тельавивцев – 14, и между ними еще и грузинский "Черный лев" (15 очков)!Вот такой узелок, который может завязаться еще прочнее, если израильская команда в субботу одолеет грузинскую. В таком случае, Перенесенный на весну сочинский матч между "Енисеем" и "Львом" из разряда просто "важных" перейдет в категорию "жизненно важных и судьбоносных". "Хит" уже будет в полуфинале и владелец второй путевки будет выявляться в российско-грузинском противостоянии. Ну а если победит "Черный лев", то мартовский матч в Сочи вернет себе статус традиционно-принципиального.Кстати, всего 3 дня назад, на тбилисском стадионе "Авчала", приютившем два "домашних" матча тельавивской команды, "Хит" в драматической борьбе с невезением в самом конце минимально проиграл "Енисею" - 31:34. Тот результат и затянул наш узелок потуже.В Израиле – без травмированных лидеровТем временем, "Черный лев", в отличие от российских клубов, беспрепятственно добрался до Израиля и готовится к очень важному для себя матчу. В матче с "Енисеем" Сандро Тодуа надорвал мышцу ноги и в Петах-Тикву, естественно, не поехал. Причем, ветеран "Лелос" получил травму во время заноса первой попытки своей команды. А уже на месте стало ясно, что игру пропустит и капитан "Черного льва". Оказывается, Мераб Шарикадзе также получил повреждение в игре с красноярцами и на его реабилитацию недели не хватило…Функция капитана будет возложена на хукера Шалву Мамукашвили, который был одним из лидеров команды в предыдущих матчах.Место Шарикадзе в стартовом составе займет Гурам Кандауришвили, неплохо проявивший себя в матче с "ЕНИСЕЕМ". А среди запасных появился молодой Отар Лашхи, знакомый специалистам по игре за сборную U20. Интересно, что этот регбист приходится внуком легендарному грузинскому футболисту Михеилу Месхи.Дело не обойдется без еще одного дебюта, хотя столба Нику Абуладзе неправильно будет называть новобранцем – за его плечами несколько матчей за сборную страны. Вернулся в состав и Иосеб Гушарашвили. а остальные вроде те же лица, что бились с "Енисеем" неделю назад.Серьезные потери у Левана Маисашвили, но и подкрепление не слабое. Командный опыт набран, игровая практика – на уровне и на отдых времени было больше, чем у израильтян, которых, кстати, на старте турнира грузины обыграли что называется, шутя – 33:10. Однако "Тель-Авив Хит" тоже вырос и игра во "Вратах надежды", должна получиться классной.Состав "Черного льва" на матч против "Тель-Авив Хит":1. Ника Абуладзе, 2. Шалва Мамукашвили (капитан), 3. Гиорги Пертаиа, 4. Нодар Чеишвили, 5. Лаша Джаиани, 6. Лука Иванишвили, 7. Сандро Мамамтавришвили, 8. Торнике Акубардиа, 9. Тенгиз Перанидзе, 10. Гиорги Бабунашвили, 11. Мириан Модебадзе, 12. Гурам Кандауришвили, 13. Демур Тапладзе, 14. Акаки Табуцадзе, 15. Лаша Хмаладзе.Запасные: 16. Гиорги Хурошвили, 17. Гога Кадариа, 18. Николоз Хатиашвили, 19. Михеил Бабунашвили, 20. Иосеб Гушарашвили, 21. Лука Маткава, 22. Отар Лашхи, 23. Сандро Сванидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211212/kak-lev-pereplyl-enisey---posleslovie-k-matchu-gruzinskikh-i-rossiyskikh-regbistov-262794620.html

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