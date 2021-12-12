https://sputnik-georgia.ru/20211212/kak-lev-pereplyl-enisey---posleslovie-k-matchu-gruzinskikh-i-rossiyskikh-regbistov-262794620.html

Как Лев переплыл Енисей - послесловие к матчу грузинских и российских регбистов

Как Лев переплыл Енисей - послесловие к матчу грузинских и российских регбистов

В очередном матче Суперкубка "Регби Европы" грузинская франшиза "Черный лев" со счетом 27:20 одержала победу над своим главным соперником – российским... 12.12.2021, Sputnik Грузия

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Достаточно взглянуть на окончательный счет встречи, чтобы понять, насколько упорной и тяжелой была игра. Публика, собравшаяся на трибунах тбилисского регбийного стадиона "Авчала", наблюдала за двумя совершенно различными по качеству и содержанию таймами, первый из которых прошел с полным преимуществом грузин, а второй – на фоне невообразимого количества ошибок в их же исполнении.Обнадеживающее началоНачало получилось весьма успешным для хозяев поля – они методично атаковали, вернее зондировали почву для атаки, и на 10-й минуте вынудили сибиряков ошибиться. Плеймейкер "Черного льва" Гиорги Бабунашвили безупречно пробивает пенальти - 3:0.Через несколько минут грузины организуют прекрасную атаку веером, которую у левого флажка зачетки красноярцев замкнул вингер "Лелос" Сандро Тодуа. К сожалению, в момент приземления мяча ветеран получил травму и не смог продолжить игру.Бабунашвили с кромки поля реализацию промазал, однако, забегая вперед отмечу, что это был его первый и последний промах. В конечном итоге кутаисский флай-хав принес своей команде 17 очков из 27-и, точно исполнив 6 из 7-и ударов по воротам "Енисея".Кстати, визави Бабунашвили Равиль Гайсин бил и вовсе без промаха (4 из 4-х), набрав в итоге ровно половину красноярских очков – 10. Но еще боле ценными оказались тактические удары лидера "Енисея", не раз поставивших защитников "Льва" в сложное положение А на 74-й минуте встречи Гайсин создал, наверное, самый красивый момент матча, остроумно отпасовав ногой к правому углу атаки, где всех опередил быстроногий грузин "Енисея" Давит Месхи.Вернемся к первому тайму: в самом его конце "Черному Льву" удалось скрепить мощный мол, который увенчал заносом тот, кто мгновениями ранее забросил мяч в коридор из аута – хукер "Лелос" Шалва Мамукашвили. С учетом точных ударов в обе стороны от Бабунашвили и Гайсина, подведем итог тайму – 18:6. Этот счет и характер матча оставили поклонникам "Черного льва" надежду на третью попытку после перерыва и завоевание бонуса, который ой как был нужен в столь сложной и равной группе Суперкубка.Аномальные явленияНо начало второй половины встречи показало, что опытнейший "Енисей" совсем не так прост, как могло показаться в первые 40 минут. Главный минус гостей – низкая игровая дисциплина, был несколько выправлен, однако первая же их ошибка привела к очередному точному удару Бабунашвили – 21:6. Вскоре повторилось то же самое – 24:6.И тут, после полной смены первой линии схватки в стане "Черного льва", стали происходить какие-то странные вещи, похожие на аномальные явления. Бабунашвили и Хмаладзе раз за разом классно выбивали мяч в аут, а вышедший на поле вместо Мамукашвили хукер Гога Хурошвили так же стабильно принялся вбрасывать мяч в коридор, причем исключительно в руки соперника.Трудно в это поверить, но подобная ситуация повторилась 6 (!) раз подряд. Самым поразительным было то, что Хурошвили всякий раз целился в руки двухметрового Михеила Бабунашвили, также вышедшего на замену, и каждый раз какая-то карма передавала мяч прямиком в руки … красноярцев.Чтобы читателю стало понятно: такое в регби случается, но максимум пару раз за весь матч. А тут вся эта история уместилась в 20-25 минут. Так продолжать было нельзя, поэтому тренерский штаб грузинской франшизы срочно вернул в игру Мамукашвили, а Миша Бабунашвили получил травму и покинул поле вслед за Хурошвили. Не пошла игра у ребят, и ничего тут не поделаешь…Этот ход несколько выправил ситуацию, которая к тому времени была накалена до предела – после попытки южноафриканца Уливье счет стал 24:13 в пользу хозяев. Однако грузинская команда продолжила игру в том же ключе, и из трех последовавших коридоров "Черного льва" сибиряки выиграли еще один, причем схватка гостей во втором тайме просто смела грузинскую. Это было настолько неожиданно, что было видно – "Черный лев" только о том и думает, чтобы как-нибудь сохранить победный счет. Тут как нельзя кстати пришелся точный выстрел Бабунашвили – 27:13.Победа? Но впереди еще 16 минут игры, которые прошли под диктовку нашедших свою игру красноярцев. Однако они ограничились лишь супер-попыткой Месхи, которая, тем не менее, принесла им утешительный бонус, начисляемый команде, уступившей с разницей в счете не более 7 очков.Впереди насыщенная неделяИтог – 27:20 в пользу "Черного льва", который впервые возглавил турнирную таблицу Восточной конференции Суперкубка "Регби Европы". У грузинской франшизы 15 очков после четырех матчей. Конкуренты – "Тель-Авив Хит" и "Енисей" провели столько же игр, но у израильской франшизы 13 очков, у чемпиона России – 12, и их вторая очная встреча состоится уже 15 декабря тут же, на "Авчала". Самое интересное, что израильтянам 18-го предстоит еще один матч – в Петах-Тыкве либо Тель-Авиве против "Черного льва". Однако по понятным причинам не исключено, что и этот матч состоится в Грузии. Все решится в ближайшие дни.Тут же следует отметить, что в игре грузинской команды масса проблем и тренерам за неполную неделю предстоит проделать солидную работу над их исправлением.Да, и еще одна важная информация – в Западной конференции первое место заняла португальская франшиза "Лузитануш", набравшая 29 очков. А по регламенту турнира, если эта команда выйдет в финал Суперкубка, то этот матч состоится на ее поле, поскольку на Востоке набрать хотя бы столько же очков не сможет уже никто.

https://sputnik-georgia.ru/20211211/chernyy-lev-obygral-enisey-stm-v-superkubke-evropy-po-regbi-262788079.html

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