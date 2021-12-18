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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 784
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 784
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 2 070 пациентов 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 784. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 906 965 случаев заражения.Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 070 человек, с начала пандемии – 854 630. Скончались 13 024.За сутки сделано 51 054 теста, в том числе 31 443 на антиген и 19 611 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,45%, за последние 14 дней – 7,11%, за последние семь дней – 6,67%.К этому времени в Грузии сделано 2 372 433 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 398.В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 5 737, в ковид-гостиницах – 1 106.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 784

11:06 18.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 2 070 пациентов
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 784. Скончались 53 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 906 965 случаев заражения.
Новый штамм коронавируса "омикрон" увеличивает риск заражения детей – Чхаидзе>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 070 человек, с начала пандемии – 854 630. Скончались 13 024.
За сутки сделано 51 054 теста, в том числе 31 443 на антиген и 19 611 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,45%, за последние 14 дней – 7,11%, за последние семь дней – 6,67%.
К этому времени в Грузии сделано 2 372 433 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 398.
В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 5 737, в ковид-гостиницах – 1 106.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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