https://sputnik-georgia.ru/20211218/gruziyu-i-rumyniyu-svyazhet-podvodnyy-elektrokabel-262955670.html

Грузию и Румынию свяжет подводный электрокабель

Грузию и Румынию свяжет подводный электрокабель

Кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. При поддержке Всемирного банка в 2021 году начнется подготовка технико-экономического обоснования строительства линии электропередачи по дну Черного моря, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Подводный кабель поможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.По словам министра экономики, проект предусматривает прокладку высоковольтного кабеля постоянного тока под Черным морем, который должен соединить энергосистемы Грузии и Европы.Как отметила министр, это потенциально не менее важный проект, чем проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в свое время.Растущее потреблениеПо данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.В стране с января по октябрь было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 72,1 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.С января по октябрь включительно Грузия импортировала 1,7 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – более одного миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 505,7 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 382,7 миллиона киловатт-часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, черное море, энергетика грузии, натия турнава