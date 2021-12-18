https://sputnik-georgia.ru/20211218/gruziyu-i-rumyniyu-svyazhet-podvodnyy-elektrokabel-262955670.html
Грузию и Румынию свяжет подводный электрокабель
Грузию и Румынию свяжет подводный электрокабель
Кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T12:01+0400
2021-12-18T12:01+0400
2021-12-18T12:01+0400
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натия турнава
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. При поддержке Всемирного банка в 2021 году начнется подготовка технико-экономического обоснования строительства линии электропередачи по дну Черного моря, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Подводный кабель поможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.По словам министра экономики, проект предусматривает прокладку высоковольтного кабеля постоянного тока под Черным морем, который должен соединить энергосистемы Грузии и Европы.Как отметила министр, это потенциально не менее важный проект, чем проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в свое время.Растущее потреблениеПо данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.В стране с января по октябрь было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 72,1 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.С января по октябрь включительно Грузия импортировала 1,7 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – более одного миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 505,7 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 382,7 миллиона киловатт-часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, черное море, энергетика грузии, натия турнава
Грузию и Румынию свяжет подводный электрокабель
Кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. При поддержке Всемирного банка в 2021 году начнется подготовка технико-экономического обоснования строительства линии электропередачи по дну Черного моря, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Подводный кабель поможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.
Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
Это совершенно новая реальность, когда наш энергетический рынок будет физически связан с европейским рынком, а не только юридически. Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км, соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
По словам министра экономики, проект предусматривает прокладку высоковольтного кабеля постоянного тока под Черным морем, который должен соединить энергосистемы Грузии и Европы.
Как отметила министр, это потенциально не менее важный проект, чем проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в свое время.
Растущее потребление
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В стране с января по октябрь было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 72,1 миллиона киловатт-часов.
Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.
С января по октябрь включительно Грузия импортировала 1,7 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – более одного миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 505,7 миллиона киловатт-часов.
А экспорт за отчетный период составил 382,7 миллиона киловатт-часов.
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