https://sputnik-georgia.ru/20211216/novye-desyat-ges-zarabotayut-v-gruzii-v-2022-godu---otchet-glavy-minekonomiki-262921576.html

Новые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики

Новые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики

Пропаганда против строительства ГЭС в Грузии является частью гибридной войны, заявила министр 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T20:09+0400

2021-12-16T20:09+0400

2021-12-16T20:12+0400

экономика

новости

грузия

энергетика грузии

натия турнава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250172910_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c79f8f8f5987150bfc68b1e75c7fe043.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Грузии планируется ввести в эксплуатацию минимум 10 новых гидроэлектростанций общей установленной мощностью 30 мегаватт, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".По словам министра, речь идет о малых и микро ГЭС, в которые инвестировано более 120 миллионов лари.По ее словам, энергетика – самая быстроразвивающаяся отрасль, в которой ежедневно появляются новые технологии, новая практика, и Грузия на передовых местах в этом вопросе.Министр напомнила, что энергетика – краеугольный камень экономического развития Грузии и энергетической независимости страны, назвав две стратегические задачи: устойчивость энергобезопасности за счет максимального использования собственного "зеленого" ресурса и беспрерывное обеспечение населения страны максимально доступной электроэнергией и природным газом.По словам Турнава, начиная с 90-ых годов в Грузии активизировалась пропаганда против строительства ГЭС, она назвала это частью гибридной войны."Соответственно, на эту тему необходимо достичь общего национального согласия и разработать такую модель, которая превратит строительство ГЭС в стратегическое направление страны. Для этого, в первую очередь, необходимо согласие об единых подходах и единой стратегии общественных, и в том числе политических, групп", - отметила министр.Также Турнава рассказала о растущем потреблении электроэнергии и о мерах правительства, призванных не допустить растущей импортозависимости в этой стратегической отрасли.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.По словам министра, в текущем году подписано 37 новых соглашений на строительство малых и средних энергетических объектов – это и малые ГЭС, и ветряные и солнечные станции. Речь идет об установленной мощности в 524 мегаватта.По словам министра, в разработке еще 23 проекта установленной мощностью 356 мегаватт."Хотя, вместе с успехами, в текущем году у нас были и провалы. Например, сначала приостановка проекта Намахвани ГЭС, а потом и заявление инвестора о выходе из проекта. Правда, во всем мире такие проекты сталкиваются с проблемами, нам он показал, какие глубокие проблемы есть в этой сфере, в частности необходимость улучшения информирования населения и коммуникации с ним о энергобезопасности", заявила Турнава.ГазификацияВ ходе выступления, Турнава затронула и важность продолжения государственной программы газификации населения. По ней будет газифицировано 17 406 семей в 107 населенных пунктах.В 2019-2021 годах работы по газификации завершены в 384 населенных пунктах для 88 363 абонентов. А в 2022-2024 годах будет газифицировано 39 698 семей в 244 населенных пунктах."Пример такой масштабной газификации редко можно встретить в европейских странах. Сегодня мы приближаемся к отметке 93% газификации, и это действительно большая государственная инвестиция для нашей страны", - заключила Турнава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruziya-budet-proizvodit-zelenyy-vodorod-261834970.html

https://sputnik-georgia.ru/20210309/Net-ksenofobskoy-ritorike-glava-Minekonomiki-Gruzii-otvetila-protivnikam-GES-251119425.html

https://sputnik-georgia.ru/20211124/vozmozhno-vinovno-pravitelstvo---premer-gruzii-o-slozhnostyakh-s-namakhvani-ges-262322807.html

https://sputnik-georgia.ru/20211015/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-v-etom-godu-260567065.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, энергетика грузии, натия турнава