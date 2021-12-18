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Социальные проекты и борьба с безработицей: премьер Грузии подвел первые итоги года
Социальные проекты и борьба с безработицей: премьер Грузии подвел первые итоги года
Основным лейтмотивом выступления Гарибашвили стал акцент на решении двух самых главных проблем страны – бедности и безработицы 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T13:32+0400
2021-12-18T13:32+0400
2021-12-18T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Рост пенсий, развитие экономики, социальные и другие проекты стали главной темой выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, во время которого он подвел итоги первого года своего премьерства.Премьер выступал в отеле "Билтмор" в Тбилиси несмотря на свою простуду."Извините я простужен", – сказал Гарибашвили, которому из-за кашля несколько раз приходилось прерывать свою речь, длившуюся почти час.Слушать премьер-министра пришли министры, представители общественности и партии "Грузинская мечта".Основным лейтмотивом выступления Гарибашвили стал акцент на решении двух самых главных проблем страны – бедности и безработицы."Бедность и безработица остаются для нас главными вызовами", - отметил он.О коронавирусе премьер-министр говорил немного, отметив усилия правительства и врачей и высказав недовольство низким темпом вакцинации."На сегодняшний день сделано более двух миллионов прививок и привиты более миллиона миллиона человек, но этого недостаточно. Поэтому хочу еще раз призвать население привиться", - сказал Гарибашвили.В контексте борьбы с безработицей и бедностью премьер-министр главный свой акцент сделал на новую инициативу правительства о трудоустройстве социально незащищенных."Одной из главных проблем на сегодняшний день является социальная политика, которая поощряет к безработице и бездействию почти 300 тысяч трудоспособных граждан, имеющих статус социально-незащищенных", - отметил Гарибашвили.По его словам, трудоустройство этих граждан даст возможность сократить число живущих на пособия и даст возможность снизить показатели безработицы.Среди приоритетов социальной политики глава правительства назвал и поддержку пенсионеров, отметив, что их пенсия продолжит расти в рамках программы ежегодной индексации пенсий.В то же время премьер-министр много говорил о роли государства в вопросе помощи развития бизнеса и создании новых рабочих мест, сделав особый акцент на программы правительства по развитию сельского хозяйства и создании новых производств.По его словам, обе программы по поддержке этих сфер показали хорошие результаты.Также он отметил, что в рамках программы помощи сельского хозяйства число наемных работников увеличилось на 20 тысяч человек и превысило уже 40 тысяч.Помимо уже проделанной работы, премьер-министр Грузии рассказал о новшествах, которые ждут Грузию. Среди новых проектов: расширение ареала строительства дорог, новые программы для сел и предпринимателей, а также развитие научного направления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, итоги года
Социальные проекты и борьба с безработицей: премьер Грузии подвел первые итоги года
13:32 18.12.2021 (обновлено: 13:36 18.12.2021)
Основным лейтмотивом выступления Гарибашвили стал акцент на решении двух самых главных проблем страны – бедности и безработицы
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Рост пенсий, развитие экономики, социальные и другие проекты стали главной темой выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, во время которого он подвел итоги первого года своего премьерства.
Премьер выступал в отеле "Билтмор" в Тбилиси несмотря на свою простуду.
"Извините я простужен", – сказал Гарибашвили, которому из-за кашля несколько раз приходилось прерывать свою речь, длившуюся почти час.
Слушать премьер-министра пришли министры, представители общественности и партии "Грузинская мечта".
Основным лейтмотивом выступления Гарибашвили стал акцент на решении двух самых главных проблем страны – бедности и безработицы.
"Бедность и безработица остаются для нас главными вызовами", - отметил он.
О коронавирусе премьер-министр говорил немного, отметив усилия правительства и врачей и высказав недовольство низким темпом вакцинации.
"На сегодняшний день сделано более двух миллионов прививок и привиты более миллиона миллиона человек, но этого недостаточно. Поэтому хочу еще раз призвать население привиться", - сказал Гарибашвили.
В контексте борьбы с безработицей и бедностью премьер-министр главный свой акцент сделал на новую инициативу правительства о трудоустройстве социально незащищенных.
"Одной из главных проблем на сегодняшний день является социальная политика, которая поощряет к безработице и бездействию почти 300 тысяч трудоспособных граждан, имеющих статус социально-незащищенных", - отметил Гарибашвили.
По его словам, трудоустройство этих граждан даст возможность сократить число живущих на пособия и даст возможность снизить показатели безработицы.
Среди приоритетов социальной политики глава правительства назвал и поддержку пенсионеров, отметив, что их пенсия продолжит расти в рамках программы ежегодной индексации пенсий.
В то же время премьер-министр много говорил о роли государства в вопросе помощи развития бизнеса и создании новых рабочих мест, сделав особый акцент на программы правительства по развитию сельского хозяйства и создании новых производств.
По его словам, обе программы по поддержке этих сфер показали хорошие результаты.
"В рамках программы "Производи в Грузии" софинансированием государством кредита для предприятий и гостиниц воспользовались уже 735 компаний. В течение года были профинансировано более тысячи проектов и осуществлены инвестиции на сумму в два миллиарда лари, что позволило создать 26 тысяч рабочих мест", - сказал Гарибашвили.
Также он отметил, что в рамках программы помощи сельского хозяйства число наемных работников увеличилось на 20 тысяч человек и превысило уже 40 тысяч.
Помимо уже проделанной работы, премьер-министр Грузии рассказал о новшествах, которые ждут Грузию. Среди новых проектов: расширение ареала строительства дорог, новые программы для сел и предпринимателей, а также развитие научного направления.
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