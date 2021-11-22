https://sputnik-georgia.ru/20211122/kaladze-nazval-dve-problemy-svyazannye-s-bezrabotitsey-v-gruzii-262286897.html

Каладзе назвал две проблемы, связанные с безработицей в Грузии

Каладзе назвал две проблемы, связанные с безработицей в Грузии

Помимо дефицита рабочих мест в стране также и дефицит квалифицированных кадров, считает мэр Тбилиси 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T18:44+0400

2021-11-22T18:44+0400

2021-11-22T18:44+0400

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грузия

каха каладзе

безработица

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Нехватка профессиональных кадров и дефицит рабочих мест – являются главными проблемами безработицы в Грузии, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.Мэр столицы прокомментировал инициативу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по профессиональной переподготовке и трудоустройству социально незащищенных граждан. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии до 600 тысяч социально незащищенных и около 200 тысяч из них трудоспособны, поэтому правительство будет оказывать им не только финансовую помощь, но и содействовать их трудоустройству.Новый проект СЕ обеспечит гражданам Грузии те же блага, что и у европейцев - министр>>Мэр столицы напомнил о муниципальной программе, которая обеспечила профессиональную переподготовку пяти тысяч человек в Тбилиси."Программа "Учись и работай" проходит успешно. Мы точно знаем, каких квалифицированных специалистов ищет бизнес-сектор, и ведем обучение именно с учетом этого. Примечательно, что после прохождения переподготовки люди находили работу. Мы должны предлагать людям разные программы, которые помогут им в трудоустройстве", - отметил мэр.Цель программы "Учись и работай" - профессиональная переподготовка граждан по востребованным на рынке труда специальностям в сферах строительства, услуг, производства, дизайна, питания, транспорта, ветеринарии, финансов, инженерии и информационных технологий.Пройти переподготовку жители Тбилиси могут бесплатно в четырех профколледжах: Икарус, Мермис, Спектрум и Центр профессионального обучения Глдани.Программа стартовала в 2018 году. За три года (2018-2020 годах) мэрия привлекла более 4,5 тысячи граждан, большая часть которой уже трудоустроены.Проблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны. Уровень безработицы в третьем квартале 2021 года повысился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 19,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-gruzii-zavershilas-vydacha-kompensatsiy-po-bezrabotitse-258997340.html

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новости, грузия, каха каладзе, безработица