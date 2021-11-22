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Каладзе назвал две проблемы, связанные с безработицей в Грузии
Каладзе назвал две проблемы, связанные с безработицей в Грузии
Помимо дефицита рабочих мест в стране также и дефицит квалифицированных кадров, считает мэр Тбилиси 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T18:44+0400
2021-11-22T18:44+0400
2021-11-22T18:44+0400
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каха каладзе
безработица
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Нехватка профессиональных кадров и дефицит рабочих мест – являются главными проблемами безработицы в Грузии, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.Мэр столицы прокомментировал инициативу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по профессиональной переподготовке и трудоустройству социально незащищенных граждан. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии до 600 тысяч социально незащищенных и около 200 тысяч из них трудоспособны, поэтому правительство будет оказывать им не только финансовую помощь, но и содействовать их трудоустройству.Новый проект СЕ обеспечит гражданам Грузии те же блага, что и у европейцев - министр>>Мэр столицы напомнил о муниципальной программе, которая обеспечила профессиональную переподготовку пяти тысяч человек в Тбилиси."Программа "Учись и работай" проходит успешно. Мы точно знаем, каких квалифицированных специалистов ищет бизнес-сектор, и ведем обучение именно с учетом этого. Примечательно, что после прохождения переподготовки люди находили работу. Мы должны предлагать людям разные программы, которые помогут им в трудоустройстве", - отметил мэр.Цель программы "Учись и работай" - профессиональная переподготовка граждан по востребованным на рынке труда специальностям в сферах строительства, услуг, производства, дизайна, питания, транспорта, ветеринарии, финансов, инженерии и информационных технологий.Пройти переподготовку жители Тбилиси могут бесплатно в четырех профколледжах: Икарус, Мермис, Спектрум и Центр профессионального обучения Глдани.Программа стартовала в 2018 году. За три года (2018-2020 годах) мэрия привлекла более 4,5 тысячи граждан, большая часть которой уже трудоустроены.Проблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны. Уровень безработицы в третьем квартале 2021 года повысился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 19,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, каха каладзе, безработица
Каладзе назвал две проблемы, связанные с безработицей в Грузии
Помимо дефицита рабочих мест в стране также и дефицит квалифицированных кадров, считает мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Нехватка профессиональных кадров и дефицит рабочих мест – являются главными проблемами безработицы в Грузии, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэр столицы прокомментировал инициативу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по профессиональной переподготовке и трудоустройству социально незащищенных граждан. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии до 600 тысяч социально незащищенных и около 200 тысяч из них трудоспособны, поэтому правительство будет оказывать им не только финансовую помощь, но и содействовать их трудоустройству.
"Я вижу, что есть две проблемы. Многие компании ищут сотрудников, но квалифицированных кадров не хватает. Также у нас дефицит рабочих мест", - заявил Каладзе.
Мэр столицы напомнил о муниципальной программе, которая обеспечила профессиональную переподготовку пяти тысяч человек в Тбилиси.
"Программа "Учись и работай" проходит успешно. Мы точно знаем, каких квалифицированных специалистов ищет бизнес-сектор, и ведем обучение именно с учетом этого. Примечательно, что после прохождения переподготовки люди находили работу. Мы должны предлагать людям разные программы, которые помогут им в трудоустройстве", - отметил мэр.
Цель программы "Учись и работай" - профессиональная переподготовка граждан по востребованным на рынке труда специальностям в сферах строительства, услуг, производства, дизайна, питания, транспорта, ветеринарии, финансов, инженерии и информационных технологий.
Пройти переподготовку жители Тбилиси могут бесплатно в четырех профколледжах: Икарус, Мермис, Спектрум и Центр профессионального обучения Глдани.
Программа стартовала в 2018 году. За три года (2018-2020 годах) мэрия привлекла более 4,5 тысячи граждан, большая часть которой уже трудоустроены.
Проблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны. Уровень безработицы в третьем квартале 2021 года повысился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 19,5%.
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