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Строители трассы Восток-Запад устроили забастовку после смерти рабочего
Строители трассы Восток-Запад устроили забастовку после смерти рабочего
В данный момент представители китайской компании, отвечающей за строительство, встречаются с бастующими 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T16:50+0400
2021-12-18T17:18+0400
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забастовка
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Рабочие, занимающиеся строительством Хашурской объездной дороги, устроили забастовку после гибели своего коллеги, сообщает Первый канал.Накануне 33-летний рабочий Ушанги Амиранашвили во время работы у города Сурами упал с моста и погиб на месте. По факту его смерти уже возбуждено уголовное дело.Теперь сотрудники требуют улучшения условий труда и соблюдения мер безопасности.В данный момент представители китайской компании "Синогидро", отвечающей за строительство этого участка дороги, встречаются с бастующими.Объездная дорога Хашури начинается на последнем участке дороги Агара - Земо Осиаури и соединяется с существующей дорогой на новом узле в Сурами. На этом участке построен 420-метровый мост, который имеет самые высокие опоры в Грузии.Завершение строительства Хашурской объездной дороги, согласно договору, планировалось к 31 июля, однако из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, сроки были сдвинуты.Объездная дорога Хашури является частью трассы Восток-Запад.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-ramkakh-stroitelstva-trassy-vostok-zapad-v-gruzii-postroyat-novyy-most-262496674.html
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происшествия, новости, грузия, забастовка

Строители трассы Восток-Запад устроили забастовку после смерти рабочего

16:50 18.12.2021 (обновлено: 17:18 18.12.2021)
© Sputnik / Viktor KaminskyРикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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В данный момент представители китайской компании, отвечающей за строительство, встречаются с бастующими
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Рабочие, занимающиеся строительством Хашурской объездной дороги, устроили забастовку после гибели своего коллеги, сообщает Первый канал.
Накануне 33-летний рабочий Ушанги Амиранашвили во время работы у города Сурами упал с моста и погиб на месте. По факту его смерти уже возбуждено уголовное дело.
Теперь сотрудники требуют улучшения условий труда и соблюдения мер безопасности.
В данный момент представители китайской компании "Синогидро", отвечающей за строительство этого участка дороги, встречаются с бастующими.
Река Риони - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
В рамках строительства трассы Восток –Запад в Грузии построят новый мост
30 ноября, 23:41
Объездная дорога Хашури начинается на последнем участке дороги Агара - Земо Осиаури и соединяется с существующей дорогой на новом узле в Сурами. На этом участке построен 420-метровый мост, который имеет самые высокие опоры в Грузии.
Завершение строительства Хашурской объездной дороги, согласно договору, планировалось к 31 июля, однако из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, сроки были сдвинуты.
Объездная дорога Хашури является частью трассы Восток-Запад.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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