https://sputnik-georgia.ru/20211218/stroiteli-trassy-vostok-zapad-ustroili-zabastovku-posle-smerti-rabochego-262964747.html

Строители трассы Восток-Запад устроили забастовку после смерти рабочего

Строители трассы Восток-Запад устроили забастовку после смерти рабочего

В данный момент представители китайской компании, отвечающей за строительство, встречаются с бастующими 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T16:50+0400

2021-12-18T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Рабочие, занимающиеся строительством Хашурской объездной дороги, устроили забастовку после гибели своего коллеги, сообщает Первый канал.Накануне 33-летний рабочий Ушанги Амиранашвили во время работы у города Сурами упал с моста и погиб на месте. По факту его смерти уже возбуждено уголовное дело.Теперь сотрудники требуют улучшения условий труда и соблюдения мер безопасности.В данный момент представители китайской компании "Синогидро", отвечающей за строительство этого участка дороги, встречаются с бастующими.Объездная дорога Хашури начинается на последнем участке дороги Агара - Земо Осиаури и соединяется с существующей дорогой на новом узле в Сурами. На этом участке построен 420-метровый мост, который имеет самые высокие опоры в Грузии.Завершение строительства Хашурской объездной дороги, согласно договору, планировалось к 31 июля, однако из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, сроки были сдвинуты.Объездная дорога Хашури является частью трассы Восток-Запад.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-ramkakh-stroitelstva-trassy-vostok-zapad-v-gruzii-postroyat-novyy-most-262496674.html

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происшествия, новости, грузия, забастовка