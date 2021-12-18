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"Завели страну в тупик" – как оппозиция отреагировала на выступление Гарибашвили

"Завели страну в тупик" – как оппозиция отреагировала на выступление Гарибашвили

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в свою очередь, отчетом премьера-министра остались довольны 18.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Часть представителей оппозиционных партий осталась недовольна выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Гарибашвили в субботу представил итоговый отчет о проделанной работе в стране и рассказал о будущих планах.На презентации в гостинице "Билтмор" оппозиция не присутствовала.А вот представитель партии "Стратегия Агмашенебели" увидел в заявлениях "полную оторванность от реальности"."Они не должны забывать, что они представляют собой страну, откуда бегут молодые люди, а пожилые – живут в бедности", – сказал представитель партии Паата Манджгаладзе.По его словам, премьер-министр не должен говорить с обществом в таком тоне.А вот в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отчетом премьера-министра остались довольны."Отчет, который представил Ираклий Гарибашвили, был очень комплексным, охватывал все достижения, новые инициативы и результаты, над которыми работало наше правительство", – сказала министр экономики Натия Турнава.При этом он отметила, что отчет полностью отражает пройденный период.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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