https://sputnik-georgia.ru/20211218/borba-s-narkomaniey-podderzhka-biznesa-i-novye-proekty--plany-pravitelstva-gruzii-262963968.html

Борьба с наркоманией, поддержка бизнеса и новые проекты – планы правительства Грузии

Борьба с наркоманией, поддержка бизнеса и новые проекты – планы правительства Грузии

В частности, в 2022 году правительство продолжит поддерживать развитие бизнеса в стране – особый акцент будет сделан на импортозамещении и развитии агро- и... 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T16:18+0400

2021-12-18T16:18+0400

2021-12-18T17:04+0400

экономика

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грузия

ираклий гарибашвили

итоги года

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Правительство Грузии предложит в ближайшее время обществу множество новшеств, среди которых развитие секторов экономики, борьба с аптечной наркоманией, регулирование цен на лекарства и другие проекты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении по итогам года.Выступление проходило в отеле "Билтмор", где присутствовали представители дипломатического корпуса, общественности и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Социальные новшестваОдним из новшеств для общества будет решение проблемы высоких цен на лекарства."Мы планируем урегулировать фармацевтический рынок таким образом, чтобы ситуация с выросшими ценами на медикаменты изменилась, и траты граждан на лекарства сократились", – сказал Гарибашвили.Еще одним шагом в социальном плане станет, по словам премьера, ужесточение борьбы с аптечной наркоманией. В этом направлении правительство планирует ужесточить контроль за продажей психотропных лекарств.Еще одним новшеством станет для общества переподготовка специалистов по информационным технологиям."Мы переподготовим около пяти тысяч человек, поможем им поднять квалификацию, чтобы они смогли стать конкурентоспособной рабочей силой на международном рынке", – сказал Гарибашвили.Также власти продолжат помогать развитию образования, строить новые школы и ремонтировать старые.При этом он анонсировал новую реформу высшего образования.Анонсировал премьер-министр и расширение программы всеобщего страхования и продолжение реформы здравоохранения. Новшеством в этом плане станет забота о здоровье детей."Со следующего года в школах будут школьные врачи и медицинские кабинеты, которые будут работать по единому стандарту", – отметил Гарибашвили.Новшество ждет военных и их семьи. Власти не только продолжат программу доступного жилья, но и поднимут самим военнослужащим зарплату."Для улучшения условий военных с первого января планируется увеличить мелким чинам зарплату на 20%, а высоким – на 10%", – сказал Гарибашвили.Новшества для бизнесаПо словам премьер-министра, в 2022 году правительство продолжит поддерживать развитие бизнеса в стране. Он отметил, что особый акцент будет сделан на импортозамещении и развитии агро- и экотуризма."По моему заданию идет работа над новыми туристическими проектами. По всей стране и в каждом муниципалитете появятся новые туристические локации", – сказал Гарибашвили.По его словам, осуществление конкретных проектов в этом направлении начнется также с 2022 года.В плане развития регионов премьер-министр отметил, что государство продолжит программу газификации регионов и развития курортов.Новшества для страныРассказал премьер-министр и о проектах, имеющих глобальное значение для страны.Так, по его словам, в стране будет построено 27 новых ГЭС общей мощностью 153 мегаватт.Также власти работают над развитием солнечных и ветряных электростанций, общая мощность которых по результатам должна составить 206 мегаватт, сообщил Гарибашвили.Среди глобальных новшеств премьер-министр Грузии анонсировал комплексную реформу государственных предприятий для переформирования их в экономически выгодные предприятия.Еще одним новшеством глобального значения станет завершение строительства еще 50 километров грузинского участка трассы Восток-Запад, что сократит передвижение с востока на запад Грузии на 20 минут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, итоги года